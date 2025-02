No to róbcie. W czym problem?

No bo… Co mamy pokazać? Zamach stanu? To coś się powinno dziać. Policja, żołnierze jacyś… Bo ja wiem?

Skąd ja wam żołnierzy wezmę?

A nie mógłby się pan przebrać? Mamy taki mundur wypożyczony, koksownik postawimy, też mamy, i by pan sobie tam stanął, na rogu Wiejskiej i Pięknej. Z daleka sfilmujemy, to twarzy nie będzie widać.

No dobra. Tylko po 23, żeby nikt nie widział. A pokażcie no ten mundur.

Proszę.

A… nie, to nic z tego nie będzie. To jest XXL. Załatwcie 4XL, to pogadamy.