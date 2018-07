Ważne zmiany dla osób niepełnosprawnych od 1 lipca. Co z dziećmi?

Dla osób niepełnosprawnych to bardzo duża zmiana: od 1 lipca mają być zlikwidowane dla nich limity rehabilitacji. Każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu ciężkim będzie mogła skorzystać z rehabilitacji w ramach NFZ (bezpłatnie), w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne dla jej zdrowia. Bezlimitowo: jeśli lekarz rehabilitacji uzna, że jest to zasadne. – W budżecie NFZ są na to zabezpieczone pieniądze – zapewnia prezes NFZ Andrzej Jacyna.

Drugą ważną zmianą jest to, że osoba z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu ciężkim ma prawo być przyjmowana poza kolejnością do wszystkich lekarzy specjalistów. Nie będzie również do tego potrzebowała skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Zniesione będą też limity czasowe na wyroby medyczne (np. do tej pory można było otrzymać dofinansowanie do wózka elektrycznego raz na 5 lat, teraz to ograniczenie nie będzie już obowiązywać).

Dzieci: Bez stopnia niepełnosprawności

W ustawie zapisano, że z uprawnień mogą korzystać tylko osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu ciężkim. Pośpiech przy uchwalaniu ustawy (w Sejmie trwał protest osób niepełnosprawnych) spowodował, że zapomniano o tym, że u dzieci nie orzeka się stopnia niepełnosprawności.

Dzieci, u których niepełnosprawność pojawiła się w okresie prenatalnym, mają już takie uprawnienia na podstawie ustawy „Za życiem”. Nie obejmuje ona jednak starszych dzieci, a także tych, u których niepełnosprawność pojawiła się później.

Ustawa w obecnej formie wykluczałaby z uprawień dzieci w wieku od 3 do 16 lat, u których niepełnosprawność pojawiła się później niż po urodzeniu.

Będzie nowelizacja?

– To był poselski projekt ustawy, będziemy chcieli jak najszybciej, jeszcze w lipcu, wprowadzić nowelizację ustawy. Na pewno nie zapomnimy o niepełnosprawnych dzieciach. Wszystkie dzieci, niezależnie od rodzaju, stopnia niepełnosprawności i tego, kiedy ona się pojawiła, będą objęte tą ustawą i będą mogły z niej korzystać – zapewnia „Do Rzeczy” poseł Tomasz Latos (PiS), wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

