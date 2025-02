PiS stawia na "ochronę wyborów". Powstała platforma

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Wszystkie dotychczasowe badania wskazują, że będzie potrzebna druga tura, która zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Z sondaży wynika, że najprawdopodobniej zmierzą się w niej kandydat KO i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz popierany przez PiS prezes IPN, Karol Nawrocki.

Czarnek: Mamy blisko 3000 ludzi

Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej poinformował o starcie platformie cyfrowej, która ma służyć, jak to określił, ochronie wyborów.

– Powstał 30 grudnia Ruch Ochrony Wyborów w sztabie wyborczym dr. Karola Nawrockiego. Zapowiedzieliśmy wówczas, że przygotowujemy nowoczesną, jedyną w swoim rodzaju platformę cyfrową, urządzenie cyfrowe, które będzie służyło kompleksowemu działaniu w kierunku ochrony wyborów – mówił były szef MEiN.

Platformę można znaleźć pod adresem row2025.pl. Nad jej powstaniem przez kilka tygodni, oprócz działaczy PiS, pracowali pełnomocnicy Ruchu Obrony Wyborów i społecznego Ruchu Kontroli Wyborów.

– Mamy armię blisko 3000 ludzi, to są pełnomocnicy okręgowi ds. ochrony wyborów, pełnomocnicy powiatowi ds. ochrony wyborów i koordynatorzy gminni – powiedział Przemysław Czarnek. – Pracują już intensywnie i zbierają kandydatury, mniej więcej ok. 120 000 osób jest potrzebnych i one praktycznie już są, ale zbieramy dalej kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania w każdej komisji wyborczej – podkreślał.

Jak będzie działać platforma? Były minister podał przykłady

Jak zaznaczył poseł PiS, "wszystkie kandydatury będą rejestrowane w pierwszej kolejności na tej platformie cyfrowej".

– Będą umieszczone na tej platformie cyfrowej po to, żebyśmy następnie mogli szkolić te osoby. (...) Na tej platformie również zamieszczać wszystkie wytyczne i filmiki instruktażowe (…) – tłumaczył Czarnek.

Były minister edukacji i nauki zaznaczył, że finalnie platforma cyfrowa ma służyć temu, by wszyscy członkowie obwodowych komisji wyborczych i mężowie zaufania zgłaszali koordynatorom gminnym, a z kolei oni już bezpośrednio na platformę "wszystkie wykryte nieprawidłowości", a także "każdy przypadek głosowania za pomocą zaświadczeń".

