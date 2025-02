PiS będzie pilnować wyborów. Czarnek: Podwijamy rękawy

– Witamy serdecznie na naszej platformie cyfrowej row2025.pl, Ruch Ochrony Wyborów. Podwijamy rękawy i bierzemy się wszyscy do bardzo ciężkiej pracy. Ta praca doprowadzi nas do zwycięstwa Polski. Będzie zwycięstwo doktora Karola Nawrockiego w wyborach 18 maja, a jak będzie trzeba to też 1 czerwca – mówi polityk PiS na nagraniu opublikowanym w sieci.

Czarnek wyjaśnia, że platforma "służy do wszystkiego, co jest związane z ochroną wyborów". – Tę platformę zapowiadaliśmy 30 grudnia. Na tej platformie za chwilę pojawią się nazwiska wszystkich kandydatów na kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. Nasi koordynatorzy okręgowi, powiatowi i gminni zweryfikują kandydatów. Na tej platformie będą szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania. Będę filmy z wytycznymi, będą zgłaszali członkowie komisji i mężowie zaufania nieprawidłowości w komisjach. Będą zgłaszali fakt głosowania przez zaświadczenie. Dokonamy obliczeń wyników głosowania dzięki pracy członków we wszystkich obwodowych komisjach. Jest to narzędzie, jakiego nigdy nikt nie miał, dzięki któremu ochronimy wybory. Będą one uczciwe. A w tych uczciwych wyborach wygra Karol Nawrocki. Wszyscy razem dla Polski, do pracy – apeluje były minister edukacji.

Każda komisja pod kontrolą

Na stronie czytamy: "Ruch Ochrony Wyborów to inicjatywa obywatelska mająca na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyborczego w Polsce. Celem ROW jest zaangażowanie obywateli w monitorowanie procesu wyborczego, aby zapewnić jego uczciwość i transparentność. Planowane jest, aby w każdej z około 30 tysięcy obwodowych komisji wyborczych w Polsce obecni byli mężowie zaufania oraz członkowie komisji związani z ruchem, którzy będą nadzorować przebieg głosowania i liczenie głosów. Inicjatywa ta ma na celu przeciwdziałanie ewentualnym nieprawidłowościom wyborczym i wzmocnienie zaufania obywateli do procesu demokratycznego. Ruch Ochrony Wyborów współpracuje z różnymi organizacjami społecznymi, które wcześniej angażowały się w monitorowanie wyborów, tworząc szeroką koalicję na rzecz uczciwości wyborczej".

