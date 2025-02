Dziennikarz TVN dał zaliczenie Sutrykowi na Collegium Humanum?

W listopadzie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej zarzuty dotyczące wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum Pawłowi C. za uzyskanie dyplomu tej uczelni, a także posługiwania się tym nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenie w ten sposób 230 tys. zł. Samorządowiec nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

Sensacyjne doniesienia

O nowym wątku w sprawie pisze teraz Telewizja Republika. Wskazano, że stacja TVN24 wyemitował niedawno reportaż na temat studiów prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka na Collegium Humanum. "W materiale zabrakło informacji o tym, kto prowadził wykłady w ramach kursu MBA ukończonego przez samorządowca i kto był autorem zdawanych przez niego testów zaliczeniowych. Z akt śledztwa, z którymi zapoznała się 'Republika', wynika, że był to czołowy dziennikarz stacji Radosław Mróz" – czytamy.

W materiale pt. "Collegium kolegów" wypowiadają się w nim m.in. wrocławscy radni Platformy Obywatelskiej i współpracującej z nią Akcji Miasto, którzy kilka lat temu studiowali razem z Sutrykiem na Collegium Humanum. "W międzyczasie skonfliktowali się z nim i zaczęli wspierać szefa dolnośląskiej PO posła Michała Jarosa, który rok temu bezskutecznie zabiegał o nominację partii w wyborach prezydenckich we Wrocławiu. Reportaż TVN24 zawiera sugestię, że studia mogły być fikcją, bo wypowiadający się w nim radni nie widywali Jacka Sutryka na zajęciach. W materiale brakuje jednak informacji o tym, kto prowadził zajęcia i przygotował test zaliczeniowy zdany przez prezydenta Wrocławia. Z akt śledztwa wynika, że był to… znany dziennikarz stacji z Wiertniczej Radosław Mróz. Mróz był m.in. autorem całego modułu 'Public relations, social media i brand management' stanowiącego część kursu MBA. Sutryk miał w nim brać udział w formie zdalnej" – podano.

Sutryk "sprzedał" dziennikarza TVN?

TVR przekazała, że w materiałach śledztwa znajduje się także prezentacja wyświetlana przez Mroza podczas zajęć. Do akt postępowania złożył ją sam Sutryk jako dowód, że zajęcia prowadzone przez cenionego wykładowcę odbywały się naprawdę, a on brał w nich udział. "Podobnie było z zaliczeniem zajęć. Sutryk otrzymał je po zdalnym rozwiązaniu testu. W aktach śledztwa znajduje się mejl z linkiem do 'testu jednokrotnego wyboru', prezydent Wrocławia otrzymał go na swoja prywatną skrzynkę od Zespołu e-Learning Collegium Humanum" – czytamy.

Prokuratura Krajowa nie ujawniła, czy śledczy przesłuchali Mroza.

