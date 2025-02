Sikorski zapytany, czy już czas przestać izolować Rosję. Co odpowiedział?

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał z dziennikarzami po wyjściu z ONZ, gdzie wcześniej przemawiał na sesji Zgromadzenia Ogólnego poświęconej 3. rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę.

Sikorski o Rosji: To czas, żeby jeszcze intensywniej się zbroić

Zapytany m.in. o to, czy uważa, że to już czas, żeby przestać izolować Rosję, szef MSZ odparł: "Nie, to czas, żeby się zbroić. Jeszcze intensywniej".

Na pytanie o głosowanie w ONZ nad rezolucją o wojnie na Ukrainie, w którym USA głosowały przeciw razem z Rosją, Sikorski zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone "nie uzyskały poparcia wszystkich swoich sojuszników". – Myślę, że to powinno być sygnałem ostrzegawczym dla administracji – podkreślił.

Sikorski odniósł się również do wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Waszyngtonie i jego spotkania z Donaldem Trumpem. Szef polskiej dyplomacji był pytany, czy Macron, który przedstawia się jako "głos Europy", konsultował wcześniej swoje stanowisko z Polską.

– Prezydent Macron oczywiście zna stanowiska innych krajów europejskich, w tym Polski, bo przecież mieliśmy spotkanie w Paryżu przez niego zwołane. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i z ministrem spraw zagranicznych Francji, i z wysoką przedstawiciel (...) po to, żeby doprowadzić do tego szczęśliwego głosowania. To wymagało dużej pracy i wielu uzgodnieniu w ostatnich 48 godzinach – argumentował szef MSZ.

Dwie rezolucje o Ukrainie w ONZ. Amerykańska wersja "poprawiona" przez Polskę

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w poniedziałek dwie rezolucje w sprawie Ukrainy: jedną przygotowaną przez kraje europejskie wspólnie z Kijowem i drugą zaproponowaną przez Stany Zjednoczone. Pierwsza wersja amerykańskiej rezolucji wyrażała żal z powodu "tragicznych strat w ludziach" i wzywała do szybkiego zakończenia konfliktu, a także do ustanowienia trwałego pokoju między Ukrainą a Rosją.

Dokument przygotowany przez USA został ostatecznie zmieniony – poprawki do niego zgłosiła m.in. Polska, dopisując sformułowanie o inwazji na Ukrainę dokonanej przez Rosję. Stany Zjednoczone skrytykowały te poprawki i wstrzymały się od głosowania w sprawie własnego dokumentu.