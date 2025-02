"Jest porozumienie". Duda, Tusk i Sikorski zażegnali wielomiesięczny spór

Dyplomatyczna bitwa między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

W reakcji na działania Sikorskiego Andrzej Duda ogłosił, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta". Z powodu braku porozumienia z MSZ w miejsce odwołanych ambasadorów prezydent odmawiał nominacji następców.

Duda: Jest porozumienie ws. ambasadorów

O osiągnięciu porozumienia w tej sprawie prezydent poinformował w poniedziałek w wywiadzie dla Polsat News. Zapytany o spór o ambasadorów Duda przekazał, że w ostatnich tygodniach rząd powrócił do standardowej procedury w tej sprawie – którą przez wiele miesięcy wcześniej podważał – i przedstawił wstępnych kandydatów do objęcia polskich placówek dyplomatycznych.

– Rząd pana premiera Tuska w części administrowanej przez ministra Sikorskiego po prostu próbował zniweczyć prezydencką prerogatywę. Nie mogłem się na to zgodzić – oświadczył, dodając, że "jest porozumienie w tej sprawie".

Duda stwierdził jednocześnie, że szef MSZ zna kilka kandydatur w stosunku do których prezydent ma zastrzeżenia. – Kandydatów jest w sumie kilkudziesięciu i co do absolutnej większości z nich zastrzeżeń nie ma. Jak tylko te dokumenty w komplecie będą u nas, będzie to realizowane – zapowiedział prezydent.