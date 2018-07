Gigantyczny pożar. Zagrożony szyb KGHM oraz wieś

Pożar wybuchł około 14., w Jakubowie w powiecie polkowickim w województwie dolnośląskim. Jak podaje TVN 24 ogień ogarnął składowisko odpadów i przeniósł się na pobliski las. Płonie obszar o powierzchni dwóch hektarów.

Ogień wciąż się rozprzestrzenia, bo znajdujące się na składowisku pojemniki co i rusz wybuchają. W pobliżu znajduje się szyb św. Jakuba, należący do KGHM. Jak podaje TVN24 jest on zagrożony, na razie jednak praca odbywa się normalnie. Na miejscu pożaru pojawiło się aż 18 zastępów straży pożarnej, niewykluczone, że konieczne będzie wezwanie kolejnych. Wezwana została też grupa chemiczna, która ma oszacować zagrożenie dla pobliskiej wsi. Być może cała wieś zostanie ewakuowana.

Pożary wysypisk i składowisk śmieci w Polsce w ostatnich miesiącach zdarzają się bardzo często. Już w maju sprawą, na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokurator generalny.

„To problem bardzo poważny, dlatego przystąpiliśmy do działań. Nastąpiło zgłoszenie do ABW i do prokuratora generalnego. Służby będą działać w tym zakresie. Przystępujemy do działań związanych z importem odpadów, aby zapobiegać wwożeniu tych towarów” – pisał premier na Twitterze, 29 maja.

Czytaj także:

Największe pożary od lat. W ogniu zginęło już 50 osóbCzytaj także:

Rząd podjął decyzje ws. pożarów wysypisk śmieci