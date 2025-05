Tusk wszedł na dach KPRM. Premier zamieścił nagranie

Szef rządu zamieścił w piątek na platformie X nagranie, na którym widać jak wchodzi na dach gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Dzisiaj jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej. Flagi, której biel symbolizuje czystość, szlachetność i dążenie do dobra. I czerwień, która symbolizuję odwagę, waleczność i przelaną krew za ojczyznę. Niech na każdym polskim domu załopocze biało-czerwona, tak jak dziś tu na dachu siedziby polskiego rządu – powiedział Tusk.

twitter

Tusk na dachu KPRM. Internauci pytają, po co

Pod filmem pojawiły się wpisy, w których internauci pytają, po co premier wchodził na dach KPRM, skoro flaga już tam wisi. "Przecież flagę można zobaczyć z dołu, nie trzeba wspinać się na dach. Trzeba było flagę zawiesić, to by miało jakiś sens" – stwierdził jeden z komentujących.

twittertwittertwitter

2 maja. Dzień Flagi Rzeczpospolitej

2 maja obchodzimy Dzień Flagi – święto ustanowione na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. W lutym 2004 r. Sejm zdecydował, że symbol narodowy, jakim jest flaga, zasługuje na swój dzień w kalendarzu. Nowelizacja zniosła ograniczenia wprowadzone jeszcze przez władze PRL, w czasie wystąpień robotniczych. Ograniczenia, które miały na celu niedopuszczenie do protestów przeciw ówczesnej władzy pod barwami narodowymi.

Nowelizacja unormowała stan prawny w taki sposób, że używanie flagi narodowej stało się możliwe nie tylko w czasie świąt państwowych i w określonych przepisami sytuacjach, ale w każdej sytuacji przy zachowaniu należytej czci i szacunku.

Przed południem na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się ceremonia podniesienia flagi państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego. W uroczystości weźmie udział para prezydencka Andrzej Duda oraz Agata Kornhauser-Duda, a także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

W Dzień Flagi RP: czego nie wiesz o polskiej fladze?