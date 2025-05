Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Otósh widzieliśmy dzisiaj wyniki badania, według którego tylko co 10. Polak angażuje się w swoją pracę. Tak się składa, iż nas w kolektywie jest tylko siedem, Nowy z Tarnowa jest ósmy, a zatem statystyka wyraźnie pokazuje, iż w naszym korpo wszyscy mają pracę w głębokim poważaniu.

No bo zastanówmy się: Dlaczego mamy się angażować? Dla nas wystarczającym przejawem zaangażowania jest to, że dzień w dzień wstajemy na tę ósmą i przychodzimy do biura, iż Nowy zlikwidował nam możliwość pracy zdalnej, twierdząc, że potrzebuje mieć nad nami większą kontrolę, bo w domach to się pewnie obijamy. Oczywiście, że ma rację, ale nie od razu powinno to oznaczać, iż musimy codziennie wysiadywać w biurze doopogodziny.