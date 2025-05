Tusk ujawnia szczegóły traktatu z Francją. "Zawiera klauzulę"

– Jak wszyscy już wiedzą, przez długie miesiące trwały prace nad nowym traktatem polsko-francuskim. Możemy śmiało powiedzieć, że to traktat o przyjaźni i pogłębionej współpracy. Podpiszemy go w bardzo polskim mieście we Francji – w Nancy – mówił premier na konferencji prasowej w piątek przed wylotem z Warszawy.

– Wspólnie z rządem francuskim postanowiliśmy domknąć historyczną klamrę coraz lepszych, bardzo przyjaznych relacji między naszymi krajami. Traktat, który podpiszemy, zawiera klauzulę wzajemnego wsparcia w przypadku ataku na któreś z naszych państw. To jest istotą tego traktatu z punktu widzenia polski interesów – podkreślił szef rządu.

Klauzula o wzajemnej pomocy, w tym militarnej, i parasol nuklearny. Szczegóły traktatu z Francją

– Traktat stanowi, że w przypadku zagrożenia oba kraje zobowiązują się do wzajemnej pomocy, w tym militarnej. Traktat otwiera też możliwości współpracy w kwestii najważniejszych technologii obronnych, w tym parasola nuklearnego – zaznaczył Tusk.

– W traktacie jest zapis, że w razie zagrożenia, ataku, oba kraje zobowiązują się do wzajemnej pomocy, w tym militarnej. Wiemy, jakie są możliwości militarne Francji i jakie są możliwości militarne Polski – oświadczył.

Według niego traktat polsko-francuski otwiera wiele nowych możliwości – mówi również o pogłębionej współpracy w obszarze rolnictwa czy wspólnej obecności Polski i Francji w przestrzeni kosmicznej. – Postanowiliśmy, że te ambitne cele będą realizowane – dodał.

Premier zapowiedział, że wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem będą podejmować różne inicjatywy m.in. na rzecz sprawiedliwego pokoju na Ukrainie i wzmocnienia możliwości obronnych UE, w tym ochrony jej granic.

Tusk: To naprawdę przełomowy moment w naszej historii

– Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest naprawdę przełomowy moment w naszej historii. Polska od dzisiaj będzie w dużo lepszej pozycji niż kiedykolwiek w ostatnich kilkudziesięciu latach. Nie mam co do tego wątpliwości – przekonywał szef rządu.

Ceremonię podpisania traktatu polsko-francuskiego zaplanowano na godzinę 16:00. Następnie premier Tusk i prezydent Macron wystąpią na wspólnej konferencji prasowej.

