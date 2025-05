Obama wesprze Trzaskowskiego? "By nie wygrał kandydat popierany przez Trumpa"

W przyszłym tygodniu kandydat KO może się pojawić m.in. w Poznaniu. Według doniesień portalu money.pl nie jest wykluczone, że tam Rafał Trzaskowski spotka się z byłym prezydentem USA Barackiem Obamą, który będzie gościem konferencji nt. biznesu, startupów i nauki Impact.

– To strona amerykańska nawiązała z nami kontakt, dla nich też to istotna kwestia, by nie wygrał kandydat popierany przez Trumpa. Czy dojdzie do spotkania? To się jeszcze waży – wskazuje osoba z otoczenia Trzaskowskiego.

"Takie wsparcie popularnego byłego prezydenta USA mogłoby posłużyć jako przeciwwaga dla sytuacji, w której PiS udałoby się sprowadzić amerykańskiego wiceprezydenta J.D. Vance'a na kongres CPAC w Rzeszowie tuż przed drugą turą wyborów" – czytamy.

USA pomogą Nawrockiemu? PiS chce ściągnąć Vance'a do Polski

Politycy PiS próbują ściągnąć do Polski wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, aby uratował kampanię Karola Nawrockiego – podaje "Gazeta Wyborcza". Dziennik pisze, że politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą zaprosić amerykańskich i europejskich zwolenników Donalda Trumpa do G2 Areny w Rzeszowie na kongres konserwatystów CPAC.

Termin to 26-27 maja, czyli na kilka dni przed planowaną drugą turą wyborów prezydenckich (1 czerwca). Na imprezie ma przemawiać prezydent Andrzej Duda i szef IPN, kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Wybory prezydenckie. Do Polski przyjedzie J.D. Vance?

"Z naszych źródeł w PiS dowiadujemy się, że najważniejszym gościem kongresu będzie ważny polityk administracji Trumpa. Kto? Nasi rozmówcy twierdzą, że organizatorom zależy na obecności J.D. Vance’a, amerykańskiego wiceprezydenta, który w lutym w Monachium zszokował europejski establishment, zarzucając mu rzekome łamanie swobód obywatelskich i prześladowane konserwatystów" – podaje "Wyborcza".

Zdaniem gazety, "gdyby Vance w Polsce zaatakował rząd Tuska i poparł PiS oraz jego kandydata na prezydenta, kampania Nawrockiego mogłaby ponownie złapać wiatr w żagle. Zwłaszcza po ujawnieniu kompromitującej sprawy jego drugiego mieszkania – nabył je od emeryta w zamian za opiekę, której nie sprawował".

