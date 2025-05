"Oj, Beata", "sorry Borys". Kempa kontra Budka

W porannym programie TVN24 politycy dyskutowali m.in. na temat mieszkań Karola Nawrockiego. W pewnym momencie europoseł KO Borys Budka postanowił wrócić do sprawy z przeszłości. – Wy z tymi nieruchomościami naprawdę macie wielki problem, bo Mateusz Morawiecki w 2019 roku, kiedy kandydował drugi raz, obiecał, że ujawni swój majątek, który przepisał na żonę. Do tego czasu, tego nie zrobił – mówił były szef MAP, zwracając się do opozycji.

Na to odpowiedziała eurodeputowana PiS Beata Kempa. – A Donald Tusk? Jeżeli takimi kategoriami idziesz Borys, no to proszę bardzo, kawa na ławę. Kiedy Donald Tusk ujawni majątek, który ma? – pytała Budkę.

– Oj Beata, no – skrzywił się Borys Budka. – No widzisz, sam zacząłeś Borys, sorry – śmiała się Beata Kempa.

– Nie wiedziałem, że jesteście aż tak blisko – skomentował z uśmiechem prowadzący rozmowę Konrad Piasecki.

Media dopytują o mieszkanie Nawrockiego. "Będzie akt darowizny"

W minionym tygodniu kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zwołał konferencję prasową, na której poinformował, że po rozmowie z żoną zdecydował się przekazać nieruchomość na cele charytatywne. Chodzi o mieszkanie kupione od Jerzego Ż. – To mieszkanie w kolejnych latach, mam nadzieję, w kolejnych dekadach będzie służyć osobom starszym, osobom, które potrzebują pomocy, osobom wykluczonym, więc to mieszkanie nie zmieni istoty swojego trwania przez kolejne kilkanaście lat. Oczywiście w mojej umowie darowizny z organizacją charytatywną, z którą już jesteśmy w kontakcie, będzie jasny zapis, że pan Jerzy Żywicki […] może z tego mieszkania korzystać do swojej śmierci – przekazał Nawrocki. Kandydat na prezydenta zapewnił, że wykona wszystko, do czego zobowiązał się w umowie z panem Jerzym.

– Wykonywałem całość tej umowy i będę wykonywał ją do końca, bo pan Jerzy zawsze chciał, abym zadbał o jego pogrzeb i o jego nagrobek, także ze wszystkiego, co zadeklarowałem i zobowiązałem się, to wszystko wykonam – powiedział.

Dziennikarze dopytują o szczegóły. "Czy wiadomo, której organizacji charytatywnej Karol Nawrocki przekazał mieszanie, czy do przekazania oficjalnie już doszło i czy widział ktoś umowę przekazania?" – pyta Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

Odpowiedziała mu rzecznik kandydata, Emilia Wierzbicki. Poinformowała, że "zgodnie z oświadczeniem przedstawionym w środę, Karol Nawrocki przekaże kawalerkę aktem darowizny organizacji charytatywnej". "Z zastrzeżeniem, że Pan Jerzy będzie mógł korzystać z mieszkania do śmierci. Szczegóły zostaną przekazane w najbliższych dniach" – dodała Wierzbicki.

