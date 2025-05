Sprawa Collegium Humanum. CBA zatrzymało pięć osób

Na polecenie prokuratora ze śląskiego pionu PZ PK funkcjonariusze CBA zatrzymali 5 kolejnych osób w śledztwie dot. dawnego Collegium Humanum – przekazała Prokuratura Krajowa w oficjalnym komunikacie.

W oświadczeniu dodano, że więcej informacji ma zostać przekazanych po zakończeniu czynności.

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA (Master of Business Administration), uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą w niepublicznej szkole wyższej w Warszawie Collegium Humanum. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów.

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało już kilkadziesiąt osób w związku z nieprawidłowościami na uczelni.

Zatrzymanie byłych komendantów straży pożarnej

W marcu z kolei doszło do szeroko zakrojonej akcji agentów CBA ws. Collegium Humanum, w ramach której zatrzymano dwóch byłych komendantów głównych straży pożarnej.

O sprawie poinformowało jako pierwsze Radio ESKA. Akcja rozpoczęła się tuż po 6:00 rano w kilku miejscach w całej Polsce. Agenci rozpoczęli przeszukania mieszkań osób, które uzyskały dyplomy na uczelni Collegium Humanum.

Z kolei RMF FM podało, że zatrzymani to dwaj byli komendanci główni straży pożarnej. Pierwszy z nich to Andrzej Bartkowiak, dowodzący strażą pożarną za rządów PiS w latach 2019-2024, a drugi z zatrzymanych to z kolei Mariusz Feltynowski, który pełnił funkcję komendanta do zeszłej środy, gdy decyzją szefa MSWiA został odwołany ze stanowiska.

Po zakończeniu przeszukania, zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani i prawdopodobnie usłyszą zarzuty.

