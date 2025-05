Debata w TVP. "Hołownia zadał parę celnych ciosów Nawrockiemu"

W poniedziałek w TVP odbyła się debata, ostatnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 18 maja. Debatę prowadzili: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News).

W debacie wzięli udział wszyscy zarejestrowani kandydaci na prezydenta: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Hennig-Kloska: Jestem bardzo ciekawa reakcji sztabu Nawrockiego

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska (Polska 2050) powiedziała we wtorek w TVN24, że Hołownia "wnosi do tej kampanii bardzo cenne elementy, bardzo cenne tematy". – Zarówno jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci w szkołach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jeżeli chodzi o te kwestie środowiskowe – argumentowała.

Według niej podczas poniedziałkowej debaty Hołownia "zadał parę celnych ciosów między innymi Karolowi Nawrockiemu, nazywając go kłamcą".

– Kandydat może dochodzić do swoich praw w sądzie. Wątpię, żeby sięgnął po to, ale jestem bardzo ciekawa reakcji sztabu kandydata Nawrockiego – dodała Hennig-Kloska.

Debata w TVP. Hołownia: Proszę mnie teraz pozwać, jeśli to nieprawda

W trakcie debaty w TVP Hołownia nawiązał do afery wokół mieszkania Nawrockiego. – Dlaczego ukrywa pan przekręty, które pan zrobił, żeby wbić zęby w mieszkanie człowieka, który nie ma teraz ani mieszkania, ani pana opieki? – pytał.

– Powiem wprost: Karol Nawrocki jest kłamcą. Skłamał w akcie notarialnym, że zapłacił 120 tysięcy za wykup nieswojego mieszkania. Skorzystał ze zniżki, która jemu nie przynależała po to, żeby haniebnie wyprowadzić majątek komunalny do prywatnego. Proszę mnie teraz pozwać, panie Karolu, jeśli to nieprawda – oświadczył Hołownia.

Nawrocki tłumaczył, że "pomógł człowiekowi", kupił od niego mieszkanie i przekazał je ostatecznie na cele charytatywne. Zapewnił, że po zakupieniu mieszkania nadal brał odpowiedzialność za Jerzego Ż. Odesłał też wszystkich do nagrania poświęconego tej sprawie, które opublikował w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Wewnętrzny sondaż KO. Sztabowcy Trzaskowskiego zaskoczeni wynikiem NawrockiegoCzytaj też:

Tajemnicza koperta dla Nawrockiego. "Przeczyta pan i zobaczy"