Wewnętrzny sondaż KO. Sztabowcy Trzaskowskiego zaskoczeni wynikiem Nawrockiego

Według portalu nowe wyniki wewnętrznych badań przeprowadzonych dla sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego spłynęły tuż przed poniedziałkową debatą w TVP.

"Jest zaskoczenie, gdyż Karol Nawrocki traci, ale niezbyt dużo. Jest to spadek rzędu 1, może 1,5 pkt proc. Były to badania przeprowadzone już po tym, gdy rozlała się tzw. afera kawalerkowa, czyli ta związana z mieszkaniem przejętym przez Karola Nawrockiego od starszego człowieka, którym Nawrocki miał się opiekować" – czytamy w tekście.

Wyniki badań, do których dotarł Onet, dają Trzaskowskiemu "kilka punktów procentowych" przewagi nad Nawrockim w pierwszej turze, natomiast w drugiej turze kandydat KO prowadzi 53 do 47 proc.

"Ludzie z otoczenia Rafała Trzaskowskiego zwracają uwagę na jedną rzecz, czyli to, co zrobił Sławomir Mentzen po wybuchu afery. Lider Konfederacji jednoznacznie uderzył w Karola Nawrockiego, czego nie robił praktycznie przez całą kampanię, a co wydawało się naturalnym ruchem, gdyż Mentzen i Nawrocki walczą częściowo o ten sam elektorat" – podkreśla portal.

Duże znaczenie – zdaniem Onetu – będzie miało zachowanie Mentzena w drugiej turze i to, czy wezwie on swoich wyborców do poparcia któregoś z kandydatów czy nie.

Wybory prezydenckie. Głosowanie za pięć dni

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę, 18 maja. Druga tura zostanie przeprowadzona za dwa tygodnie – 1 czerwca. Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7:00 rano i będą czynne do godziny 21:00. Wcześniej, w piątek (16 maja) o północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Tak samo będzie przed ewentualną drugą turą wyborów (cisza wyborcza zacznie obowiązywać 30 czerwca).

