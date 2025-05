Ostra wymiana zdań Nawrockiego z Trzaskowskim na debacie TVP

Trwa debata w TVP, współprowadzona przez Polsat i TVN. Dwie pierwsze rundy to pytania od prowadzących: Doroty Wysockiej-Schnepf z TVP, Piotra Witwickiego z Polsat News i Radomira Wita z TVN. Po każdej rundzie pytania wzajemne, a na koniec swobodna wypowiedź każdego z nich.

Debata w TVP. Nawrocki kontra Trzaskowski

W rundzie pytań wzajemnych Karol Nawrocki pytał Rafała Trzaskowskiego. Kandydat obozu PiS nawiązał do sprawy kamienicy na Marszałkowskiej 66 w Warszawie.

– Czy w pana emocji społecznej mieści się także składanie pozwu eksmisyjnego dla rodziców 6-letniego dziecka i czemu miasto Warszawa chce poddać eksmisji mundurowych i ich 6-letnie dziecko? Czy nie przeszło panu przez głowę, że może warto byłoby im pomóc kosztem gipsowego jaja, które postawił pan w Warszawie i kosztowało 250 tys. zł? – powiedział prezes IPN.

"Żeby nie było przekrętów"

Prezydent Warszawy odparł, że Nawrocki manipuluje, bo decyzje w takich sprawach podejmują sądy.

– Jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to ja już kompletnie zmieniłem. Przede wszystkim w Warszawie nie sprzedajmy mieszkań komunalnych, żeby nie było przekrętów takich, jakich pan był udziałem. To pisowcy radni próbowali wrócić do bonifikat. Nie oddaliśmy ani jednego mieszkania i remontujemy pustostany, rozwijamy naszą bazę, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne i nie sprzedajmy mieszkań, chyba że jest sytuacja ekstremalna i wtedy dajemy mieszkania zastępcze – powiedział Trzaskowski.

"Skuteczniejszy, niż mafia reprywatyzacyjna"

W czasie na ripostę Nawrocki przekonywał, że jego kontrkandydat nie odniósł się do Marszałkowskiej 66, a Trzaskowski wtrącił, że zabrał w tej kwestii głos. – Oglądałem bardzo ciekawy program i pani Urszula powiedziała, że to, co nie udało się mafii reprywatyzacyjnej, udało się mieście Warszawa za rządów Rafała Trzaskowskiego. Gratulacje, jest pan skuteczniejszy, niż mafia reprywatyzacyjna – powiedział Nawrocki.

– Totalna bzdura – odpowiedział Trzaskowski. – Pan jest najskuteczniejszy, jeżeli chodzi o mieszkania – dodał.

