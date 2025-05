Mentzen do Biejat: Skąd pani to przyszło do głowy?

– Wielokrotnie pan mówił, że bicie dzieci jest ok. Przemoc przybiera ten inne formy, to np. zaniedbanie czy niepłacenie alimentów. Mam pytanie, czy te formy przemocy pan też popiera? Jakie jest pana stanowisko w sprawie właśnie alimentacji i obowiązku płacenia alimentów przez rodziców? – takie pytanie zadała kandydatowi Konfederacji wicemarszałek Senatu.

– Przyznaje, że jestem zszokowany tym pytaniem. W życiu nie pomyślałbym, że niepłacenie alimentów może mieć cokolwiek wspólnego z uczciwością, z rzetelnością. Z czymkolwiek dobrym. Ludzie, którzy maja dzieci, a nie łożą na ich utrzymanie, powinni być w pierwszej kolejności ścigani z całą mocą państwa polskiego. Niestety państwo budowane od 20 lat przez PO-PiS tego nie robi. Są kobiety, które nie otrzymuje pieniędzy na swoje dzieci i widać systemowe braki, że 20 lat PO-PiS-u nie wystarczyło na to, żeby tę sprawę załatwić – mówił Mentzen.

– Nie mam zielonego pojęcia, jak pani przyszło do głowy, że mogę popierać niepłacenie alimentów czy zostawianie dzieci bez opieki. Jest to dla mnie szokujące i nie wiem, skąd pani przyszło do głowy – podkreślał polityk Konfederacji.

Biejat odparła: – Szokujące jest dla mnie to, że pan Sławomir Mentzen nie rozumie, skąd mi przyszło do głowy, że nie stawia w centrum dobra dzieci. Jak typowy przedstawiciel prawicy dużo mówi o dobru dzieci, a jak przychodzi do konkretów, to nie potrafi o nie zadbać. Wielokrotnie pan mówił, że zwykłe klapsy nikomu jeszcze nie zaszkodziły (...) A kiedy trzeba było stawiać w centrum dobro, to stawia pan w centrum dobro przemocy.

Debata w TVP

12 maja w studiu TVP zorganizowano ostatnią przed pierwszą turą wyborów prezydenckich debatę kandydatów. Obok dziennikarki TVP Doroty Wysockiej-Schnepf, wśród współprowadzących znaleźli się Radomir Wit ze stacji TVN oraz Piotr Witwicki z Polsatu. Do debaty stanęli wszyscy zarejestrowani w PKW kandydaci, w sumie 13 osób. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Czytaj też:

"Mógłby pan wytłumaczyć ten fenomen?" Starcie Brauna z ZandbergiemCzytaj też:

Maciak kontra Stanowski. "Nie sugerowałbym wysyłać dzieci do Putina"Czytaj też:

Jakubiak do Wysockiej-Schnepf: Uprawia pani propagandę