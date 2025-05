Mentzen: Wielu może się to nie spodobać

12 maja w studiu TVP zorganizowano ostatnią przed pierwszą turą wyborów prezydenckich debatę kandydatów. Obok dziennikarki TVP Doroty Wysockiej-Schnepf, wśród współprowadzących znaleźli się Radomir Wit ze stacji TVN oraz Piotr Witwicki z Polsatu. Do debaty stanęli wszyscy zarejestrowani w PKW kandydaci, w sumie 13 osób. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Debata ma potrwać 150 minut. W planie bloki tematyczne poświęcone polityce krajowej, polityce zagranicznej, pytania wzajemne kandydatów, a na koniec czas na wolną wypowiedź.

Pierwsze pytanie w segmencie poświęconym polityce wewnętrznej dotyczyło tego, jaki postulat zamierza realizować kandydat jako prezydent, który to postulat nie jest popularny w społeczeństwie.

Mentzen: Zlikwidować NFZ

– Jednym z najważniejszych tematów jest ochrona zdrowia. Obecny niewydolny, dziadowski system jest z 2013 roku. Politycy PO i PiS bali się tego ruszyć w obawie przed reakcją społeczeństwa. Trzeba oczywiście wprowadzić konkurujące ze sobą fundusze ubezpieczeń zdrowotnych tak, aby konkurencja wymusiła jak najwyższą jakość usług – powiedział kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Ja wiem, że wielu to się może nie podobać, bo są przyzwyczajeni do tego NFZ-u, ale NFZ działa źle. Z każdym kolejnym rokiem gorzej. Wydłużają się kolejki do lekarza, zamykane są oddziały szpitalne. Ten system zbankrutował i trzeba go zmienić. Politycy muszą mieć odwagę wreszcie, po 20 latach, przeprowadzić reformę NFZ-u – zapowiedział.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Drugą zaplanowano na 1 czerwca.

