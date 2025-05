Simion wbił szpilę Tuskowi. Padło nazwisko Nawrockiego

W poniedziałek w TVP odbyła się debata, ostatnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 18 maja.

Premier Donald Tusk napisał w poniedziałek wieczorem na platformie X, że "jeśli w boju o drugą turę zostało realnie dwóch kandydatów, ale tylko jeden z nich jest uczciwy, to wybór powinien być prosty".

Do tych słów odniósł się kandydat prawicowej partii AUR George Simion, który ubiega się o fotel prezydenta w rumuńskich wyborach. "Wybór jest prosty: Karola Nawrocki" – napisał rumuński polityk.

twitter

Simion i Dan w drugiej turze

Do drugiej tury rumuńskich wyborów wszedł kandydat prawicowej partii AUR George Simion i burmistrz Bukaresztu centroprawicowy polityk Nicusor Dan.

Po przeliczeniu głosów ze 100 proc. komisji wyborczych okazało się, że Dan wyprzedził wspieranego przez koalicję rządzącą Crina Antonescu. Burmistrz Bukaresztu uzyskał 20,99 proc. głosów, a Antonescu – 20,09 proc.

Zwycięzcą I tury, zgodnie z prognozami, okazał się George Simion. Lider Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów zdobył 40,94 proc. głosów. Polityk osiągnął jednak jeszcze lepszy wynik niż wskazywały na to sondaże. Media lewicowo-liberalne oskarżają go o prorosyjskość, nazywając go "skrajnym populistą". W rozmowie z kanałem "Do Rzeczy" George Simion, kandydat na prezydenta Rumunii, stwierdził, że Rumunia przechodzi przez "niespotykany wcześniej kryzys polityczny".

Na czwartym miejscu znalazł się natomiast Victor Ponta, który uzyskał 13,06 proc. głosów. Ponta w przeszłości był liderem Socjaldemokratów, a w latach 2012-2015 premierem Rumunii..

Wybory prezydenckie w Polsce

ruga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca, jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobędzie 50 proc. głosów. Sondaże wskazują, że w drugiej turze zmierzą się Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Większe szanse na zwycięstwo badania dają Trzaskowskiemu.

Tusk liczy na wygraną Trzaskowskiego i zmianę lokatora Pałacu Prezydenckiego, co sprawi, że rząd będzie miał przychylnego sobie prezydenta, który będzie podpisywał wszystkie ustawy uchwalone przez Sejm i Senat, w którym większość ma koalicja 15 października/13 grudnia.

Druga i ostatnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy, który w Pałacu Prezydenckim urzęduje od 2015 r., upływa w sierpniu br.

Czytaj też:

Tusk: Realnie zostało dwóch kandydatów, ale tylko jeden z nich jest uczciwyCzytaj też:

Ostra wymiana zdań Nawrockiego z Trzaskowskim na debacie TVP