Trzaskowski w tarapatach. UODO wszczyna postępowanie

W poniedziałek w Telewizji Polskiej odbyła się debata, ostatnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 18 maja. Pod koniec debaty, która trwała prawie cztery godziny, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podszedł do kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego i położył na jego pulpicie białą kopertę. – A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu – powiedział Trzaskowski. Nawrocki nie wziął od razu do ręki koperty, odpowiadając: – Łapówkę mi pan wręcza?

Okazuje się, że w środku były dane do przelewu na konto DPS, w którym przebywa pan Jerzy Ż., od którego kawalerkę kupił kandydat PiS. "W kopercie, którą przekazałem Karolowi Nawrockiemu podczas debaty, był numer konta Domu Pomocy Społecznej, w którym dziś przebywa pan Jerzy. Bo pan Jerzy nie ma już mieszkania. Mieszkania, które Nawrocki 'przejął', a potem z cynizmem sugerował, że ktoś inny 'schował' go w DPS-ie. Nie. To przez Pana zaniedbanie Pan Jerzy tam trafił. W tej samej kopercie był też jeden prosty cytat: 'Jeśli nie wiesz, jak się zachować – zachowaj się przyzwoicie'. Dziś to więcej niż rada. To apel" – napisał Trzaskowski w sieci i pokazał kartkę. Obok numeru konta, widniały na niej pełne dane pana Jerzego.

UODO zajmie się Trzaskowskim i Nawrockim

Sprawą ujawniania danych mężczyzny zajmie się UODO. "W przypadku ujawnienia danych osobowych obywatela (imię i nazwisko) przez Pana Rafała Trzaskowskiego Prezes UODO podejmie sprawę z urzędu" – przekazał w rozmowie z Wirtualną Polską Karol Witowski, rzecznik prasowy UODO.

"Każdy, kto decyduje się na upublicznienie czyichś danych osobowych wraz z komentarzem (np. w internecie, na konferencji itp.) musi mieć świadomość, że tego typu działanie może przede wszystkim skutkować naruszeniem dóbr osobistych, a w następstwie dochodzeniem ich ochrony na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym (zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, m.in. takie jak: nazwisko, pseudonim czy wizerunek, pozostają pod ochroną prawną)" – czytamy w komunikacie przekazanym WP. "W przypadku ujawnienia danych osobowych obywatela (imię i nazwisko) przez Pana Rafała Trzaskowskiego Prezes UODO podejmie sprawę z urzędu" – dodał rzecznik Urzędu.

Rzecznik UODO poinformował też, że podobne postępowanie zostanie wszczęte także wobec Karola Nawrockiego. Chodzi o ujawnienie przez niego danych pana Jerzego podczas wywiadu na kanale Bogdana Rymanowskiego.

Czytaj też:

Trzaskowski pokazał zawartość koperty. Nawrocki: Też mam kopertę dla pana RafałaCzytaj też:

Nowy sondaż. Tak wyglądałaby II tura