Trzaskowski pokazał zawartość koperty. Nawrocki: Też mam kopertę dla pana Rafała

W poniedziałek w Telewizji Polskiej odbyła się debata, ostatnia przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, która zostanie przeprowadzona w najbliższą niedzielę, 18 maja. Debatę prowadzili: Dorota Wysocka-Schnepf (TVP), Radomir Wit (TVN24) oraz Piotr Witwicki (Polsat News). Pod koniec debaty, która trwała prawie cztery godziny, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podszedł do kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego i położył na jego pulpicie białą kopertę.

– A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu – powiedział Trzaskowski. Nawrocki nie wziął od razu do ręki koperty, odpowiadając: – Łapówkę mi pan wręcza?

Nawrocki: To było w kopercie trzęsącego się Trzaskowskiego

We wtorek w południe Karol Nawrocki opublikował nagranie. – Pytacie, co było w kopercie trzęsącego się Trzaskowskiego? Numer bankowy DPS, w którym urzędnicy Aleksandry Dulkiewicz, koleżanki Rafała Trzaskowskiego, decyzją sądu umieścili pana Jerzego. Informuję jeszcze raz – kawalerka została przekazana na cele charytatywne. Trwają formalno-prawne ustalenia w tej sprawie, a do końca swojego życia pan Jerzy może w niej mieszkać – powiedział prezes IPN.

Następnie dodał: – Ja też mam kopertę dla pana Rafała Trzaskowskiego. W niej jest eksmisyjny pozew miasta Warszawa skierowany przeciwko rodzinie z 6-letnim dzieckiem. Niech pan wycofa ten pozew, niech pan nie stoi w jednym szeregu z czyścicielami kamienic i z mafiami reprywatyzacyjnymi. Zrobi to pan?

Wcześniej kandydat KO opublikował wpis w serwisie X. "W kopercie, którą przekazałem Karolowi Nawrockiemu podczas debaty, był numer konta Domu Pomocy Społecznej, w którym dziś przebywa pan Jerzy. Bo pan Jerzy nie ma już mieszkania. Mieszkania, które Nawrocki „przejął”, a potem z cynizmem sugerował, że ktoś inny 'schował' go w DPS-ie. Nie. To przez Pana zaniedbanie Pan Jerzy tam trafił. W tej samej kopercie był też jeden prosty cytat: 'Jeśli nie wiesz, jak się zachować – zachowaj się przyzwoicie'. Dziś to więcej niż rada. To apel" – napisał Trzaskowski.

