Na czas wiecu Trzaskowskiego zdjęto tęczowe flagi. "By symbol nie uwierał"

Komentatorzy polityczni z różnych stron polskiej sceny medialnej zwracają uwagę, że jednym z elementów dobiegającej końca kampanii wyborczej jest dość elastyczna postawa i linia programowa kandydata Koalicji Obywatelskiej. Podczas debaty w TVP Krzysztof Stanowski podsumował to stwierdzeniem, że nie można mieć każdego poglądu na każdy temat.

Krytycy Trzaskowskiego wielokrotnie wskazywali, że na czas kampanii on i jego sztab starannie usiłowali ukryć poglądy kandydata w zakresie doktryny politycznej LGBT i genderyzmu.

Wiec Trzaskowskiego. Tęczowe flagi zdjęte i zastąpione Biało-Czerwonymi

Według dziennikarza Tomasza Borejzy mamy na to kolejny przykład. Na dowód swojej tezy opublikował on na platformie X zdjęcia pokazujące Rynek w Krakowie przed i po wiecu Trzaskowskiego. Różnica sama rzuca się w oczy. Według relacji dziennikarza na czas przemówienia wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej zdjęto flagi w tęczowych barwach, a zawieszono Biało-Czerwone.

"Dużo było obaw o to, że pan Rafał Trzaskowski będzie ściągał krzyże. A tymczasem pan Rafał skręcił w prawo już tak bardzo, że zaczął ściągać, ale... tęczowe flagi. Do tego flagi nie byle jakie, ale takie, które powiesił jego kolega z Krakowa Miszalski, który w ten sposób chciał podkreślić otwartość miasta" – zwrócił uwagę w poście, do którego załączył zdjęcia.

Organizacja queer potwierdza

"A wiem o tym, bo na swoim FB o zdjęciu flag poinformowali ludzie z organizacji Queerowy Maj. Którzy napisali tak: "Rafał Trzaskowski kolejny raz pokazał, gdzie ma tęczową flagę" – zacytował.

Dziennikarz napisał, cytując wspomnianą organizację, że flagi "Kraków dla Równości" zostały wywieszone na Krakowskim Rynku z okazji zbliżającego się Marszu Równości.

"Niestety, sztabowcy jednego z kandydatów tuż przed wiecem wyborczym postanowili je schować i zastąpić flagami państwowymi, tak by przypadkiem symbol mówiący o równości, prawach człowieka i godności osób LGBTQIA+ nie uwierał kandydata ani jego elektoratu w oczy" – napisała organizacja queer.

Borejza podsumował swój wpis tezą, że rację miał Krzysztof Stanowski, twierdząc, że "osobie po 50. roku życia już powinien się wykształcić kręgosłup.". To także zdanie wygłoszone przez szefa Kanału Zero na debacie TVP.

