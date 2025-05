Przełom w sprawie Sebastiana M. "Sukces polskich władz!"

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar ogłosił "sukces polskich władz". Chodzi o sprawę Sebastiana M., podejrzanego o doprowadzenie do tragedii na autostradzie A1. Minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich zgodził się na jego ekstradycję do Polski. Decyzja ta kończy formalną procedurę ekstradycyjną.

Wcześniej decyzję o wydaniu polskiej stronie zbiegłego Sebastiana M. podjął Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie uwzględnił złożonego przez podejrzanego odwołania od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Dubaju, stwierdzającego prawną dopuszczalność jego wydania do Polski.

Jest zgoda na ekstradycję Sebastiana M. do Polski

Adam Bodnar przekazał w czwartek we wpisie na platformie X najnowsze informacje o ekstradycji Sebastiana M. "Obecnie Polska Policja we współpracy ze służbami z ZEA rozpoczyna realizację sprowadzenia ściganego do kraju" – poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

"Dziękuję służbom dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ministrowi Radosławowi Sikorskiemu, a także prokuratorom Prokuratury Krajowej za profesjonalizm i skuteczne działania zmierzające do postawienia podejrzanego przed polskim wymiarem sprawiedliwości" – napisał.

Tragiczny wypadek na A1

Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku na A1, w którym życie straciła trzyosobowa rodzina (rodzice i ich pięcioletni syn). Do tragedii doszło we wrześniu 2023 r. niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). Z ustaleń biegłego wynika, że M. jechał BMW z prędkością co najmniej 253 km/h.

Krótko po tragedii mężczyzna zbiegł z Polski i od tej pory ukrywa się na Bliskim Wschodzie. Na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wydano za nim list gończy. M. był również poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wspierana przez polską Specjalną Grupę Poszukiwawczą na początku października 2023 r. zatrzymała go w Dubaju. Później, zgodnie z tamtejszym prawem, opuścił areszt za kaucją. Mężczyźnie zatrzymano jednak paszport. Otrzymał tzw. złotą wizę, dającą mu status rezydenta.