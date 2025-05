Giertych: Firmy sondażowe trzeba zakopać. To, co zrobiły, to skandal

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN wynika, że Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskał 30,8 proc. głosów, a Karol Nawrocki 29,1 proc. Obaj kandydaci przechodzą do drugiej tury, która odbędzie się 1 czerwca.

Trzecie miejsce zajął Sławomir Mentzen, który uzyskał 15,4 proc. głosów. Czwarty jest Grzegorz Braun (6,2 proc.), piąty Adrian Zandberg (5,2 proc.), a szósty – Szymon Hołownia z 4,8 proc. głosów. Tuż za nim z wynikiem 4,1 proc. uplasowała się Magdalena Biejat.

Joanna Senyszyn i Krzysztof Stanowski zdobyli po 1,3 proc. głosów, Marek Jakubiak uzyskał 0,8 proc., Artur Bartoszewicz – 0,5 proc., Maciej Maciak – 0,4 proc., a Marek Woch – 0,1 proc.

Według Ipsos frekwencja wyniosła 66,8 proc.

Zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Giertych krytykuje firmy sondażowe

Poseł Koalicji Obywatelskiej, adwokat Roman Giertych stwierdził na portalu X, że żaden sondaż przedwyborczy nie był bliższy wyniku exit poll niż jego prognoza sprzed czterech dni. Jak dodał, w drugiej turze Trzaskowski zdobędzie 51 proc. głosów i wygra wybory.

"Skoro przewidziałem bardzo precyzyjnie I turę, to ufam, że podobnie będzie z II turą. Natomiast firmy sondażowe chyba trzeba zakopać. To co zrobiły to skandal zmierzający do napompowania oczekiwań, abyśmy się nie cieszyli ze zwycięstwa, tylko marudzili z powodu jego skali" – stwierdził Giertych.

Jego zdaniem przyczyną tego, że kandydat PiS nadal uzyskuje prawie 30 proc. poparcia jest "brak rozliczeń". "Musimy przedstawić wiarygodny plan ich przeprowadzenia, to obywatele nam za dwa tygodnie zaufają" – dodał Giertych.

Druga tura odbędzie się 1 czerwca. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

