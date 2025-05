Będzie rekonstrukcja rządu. Premier chce renegocjować umowę koalicyjną

Szef rządu pytany w TVP Info, czy po wyborach prezydenckich będzie rekonstrukcja rządu, odparł: – Tak, chociaż ja chcę, żeby przez najbliższe kilka dni te emocje opadały.

– Nie wszyscy mają powód do radości. Nie będę tu wskazywał palcami, ale musi atmosfera ochłonąć po wyborach, ale w czerwcu wrócę już na spokojnie do rozmowy z moimi partnerami koalicyjnymi i nie żeby im coś zabrać, tylko żeby ten rząd był mniejszy, mniej liczebny, ale w dobrych proporcjach dla wszystkich i dużo sprawniejszy – tłumaczył Tusk.

Zwrot ws. umowy koalicyjnej. Tusk: Chciałbym ją renegocjować

Dopytywany, czy w takim razie umowa koalicyjna będzie renegocjowana, odpowiedział: – Chciałbym. Co prawda w umowie koalicyjnej zapisywaliśmy cele. Część z tych, których nie byliśmy w stanie zrealizować, tym musimy się zająć.

Na pytanie, czy w końcu dokona się liberalizacja prawa aborcyjnego, jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, premier odparł: Na pewno będzie blokady ze strony Trzaskowskiego, jeśli chodzi o te tzw. prokobiece postulaty.

– Wiece dokładnie, jakie było stanowisko niektórych partii i do tego ja muszę mieć większość w parlamencie. Wiecie, jakie emocje budzi aborcja. Zdajemy sobie sprawę, że tu akurat nic nie jest czarno-białe – argumentował.

Premier o aborcji: Radykalne stanowiska szkodzą dobremu rozwiązaniu

– Ja bardzo nie lubię tych radykalnych postaw proaborcyjnych i antyaborcyjnych. Bardzo by mi zależało, żeby w sposób cywilizowany doprowadzić do tego, że kobieta podejmuje decyzję, ale że nie ma tego poczucia, że wszystko wolno do ostatniego tygodnia ciąży – przekonywał Tusk.

Stwierdził, że nie chce wchodzić w szczegóły, ale "radykalne stanowiska szkodzą dobremu rozwiązaniu", które byłoby akceptowalne dla wszystkich.

