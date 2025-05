Teka ministra dla Zandberga za poparcie Trzaskowskiego? "Więcej niż możliwe"

Szef rządu pytany w TVP Info, czy po wyborach prezydenckich będzie rekonstrukcja rządu, odparł: – Tak, chociaż ja chcę, żeby przez najbliższe kilka dni te emocje opadały.

– Nie wszyscy mają powód do radości. Nie będę tu wskazywał palcami, ale musi atmosfera ochłonąć po wyborach, ale w czerwcu wrócę już na spokojnie do rozmowy z moimi partnerami koalicyjnymi i nie żeby im coś zabrać, tylko żeby ten rząd był mniejszy, mniej liczebny, ale w dobrych proporcjach dla wszystkich i dużo sprawniejszy – tłumaczył Tusk. Dopytywany, czy w takim razie umowa koalicyjna będzie renegocjowana, odpowiedział: – Chciałbym. Co prawda w umowie koalicyjnej zapisywaliśmy cele. Część z tych, których nie byliśmy w stanie zrealizować, tym musimy się zająć.

Zandberg ministrem? Wysoka cena

Tymczasem TVN24 spekuluje, że w grę wchodzi stanowisko ministerialne dla szefa partii Razem. Adrian Zandberg uzyskał w wyborach prezydenckich prawie 5 proc. poparcia, jednak nie zdecydował się przekazać go żadnemu z kandydatów. Gdyby poparł Trzaskowskiego, miałby szansę zostać ministrem w rządzie Donalda Tuska.

Zdaniem Konrada Piaseckiego jest "więcej niż możliwe, a całkiem prawdopodobne", że premier zaproponuje Adrianowi Zandbergowi np. tekę ministra ds. mieszkalnictwa. Media przypominają, że szef Razem jeszcze przed I turą powiedział w Polsat News, że z chęcią dołączy do rządu koalicyjnego, jednak pod warunkiem, że partia Razem będzie miała większy wpływ na rząd, a tym samym na rzeczywistość.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia Razem startowała w ostatnich wyborach parlamentarnych w lewicowej koalicji. Po utworzeniu rządu, ugrupowanie Zandberga zdecydowała się na jego poparcie, ale żaden z członków Razem nie wszedł w jego skład. Jesienią zeszłego roku formacja zdecydowała o opuszczeniu parlamentarnego klubu Lewicy.

