Marka "Red is Bad" w Muzeum II Wojny Światowej

Z informacji podanej przez Muzeum II Wojny Światowej na portalu społecznościowym wynika, że ubrania "Red is Bad" można nabyć w sklepie z pamiątkami tej instytucji.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie w sklepie tej marki odzieżowej wizytę złożył premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu kupił w nim koszulki dla wolontariuszy z którymi wcześniej porządkował groby Powstańców Warszawskich. W odzieży Rad is Bad pojawiła się publicznie w czerwcu Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. W koszulce tej marki kibicowała polskim piłkarzom w czasie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji. Wcześniej w ciuchach RiB kilkukrotnie widywano prezydenta Andrzeja Dudę.

W lipcu współpracę z marką nawiązał także tygodnik "Do Rzeczy". Jej efektem jest seria koszulek, której przyświeca hasło "Nie będę przepraszać za Polskę". Redaktor naczelny „Do Rzeczy” Paweł Lisicki podkreśla, że hasło to ma przeciwstawić się próbom narzucenia Polakom pedagogiki wstydu.

– To wspólne przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w naszą dotychczasową działalność. Jest to zarówno forma pokazania dumy z polskości, jak i sprzeciw wobec tych, którzy starają się nas nakłonić do przepraszania za rzekomo popełnione przez Polaków winy i błędy – wskazał Lisicki.