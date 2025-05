Test na obecność narkotyków. Tusk składa deklarację

Po tym, jak podczas debaty w TVP Karol Nawrocki zażył woreczek z nikotyną (tzw. snusa) i w obliczu różnych oskarżeń, kandydat na prezydenta popierany przez PiS oświadczył, że może wykonać test na obecność narkotyków. To samo zaproponował swojemu konkurentowi Rafałowi Trzaskowskiemu.

Snus Nawrockiego. Tusk: Odwracają kota ogonem, że Trzaskowski ma problem z narkotykami

W poniedziałek do sprawy odniósł się Donald Tusk. – To jest stara metoda Kaczyńskiego. Znam go jak złe licho. Wszyscy widzieli dziwne zachowanie pana Nawrockiego, no to jaki mają pomysł? – pytał premier w Polsat News. Że Trzaskowski ma problem z narkotykami. To jest zawsze odwracanie kota ogonem i Jarosław Kaczyński jest tu wybitnym specjalistą – przekonywał szef rządu.

Zdaniem Tuska politycy PiS nie potrafią powiedzieć prawdy "nawet na temat tej nieszczęsnej używki".

Premier zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy poddałby się testowi na obecność narkotyków, odparł: – Proszę bardzo, ma pan test? (...) Ale w ogóle, jaki problem?

Pytanie dziennikarza odnosiło się do słów prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział wcześniej w Radiu Zet, że pomysł z testami narkotykowymi jest dobry i sam mógłby zrobić sobie takie badanie.

Duda: Nie piję alkoholu, rzuciłem palenie

– Ja, realizując tę funkcję i patrząc też na doświadczenia polskiej prezydentury, już od lat w ogóle nie spożywam alkoholu, w 2017 roku rzuciłem palenie. Prowadzę bardzo sportowy tryb życia, właśnie po to, żeby utrzymywać się w dobrej formie, żeby być jak najlepiej przygotowanym do pełnienia funkcji o każdej porze dnia i nocy – argumentował Duda.

Według niego "zwierzchnik sił zbrojnych nie może mieć takich nałogów, przyzwyczajeń, które powodują, że nie w pełni świadomie będzie podejmował decyzje".

Pod koniec kwietnia "Super Express" opublikował wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster, z którego wynika, że zdaniem 62 proc. Polaków kandydaci, którzy zabiegają o głosy w wyborach prezydenckich, powinni publicznie ujawnić swój stan zdrowia.

