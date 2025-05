Sikorski ujawnia, co powiedział Trzaskowskiemu. Jest nagranie

O północy rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się reprezentant Koalicji Obywatelskiej – Rafał Trzaskowski i popierany przez Prawo i Sprawiedliwość – Karol Nawrocki.

Sikorski: Wszystko w rękach obywateli

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który był rywalem Trzaskowskiego w prawyborach prezydenckich w KO, podkreślił swoje poparcie dla partyjnego kolegi w mediach społecznościowych.

"Rafale, parę miesięcy temu powiedziałem Ci: Walcz! Walcz! Walcz! Wykonałeś to zadanie. Teraz wszystko w rękach nas, obywateli” – napisał na portalu X

"Zwyciężymy! #WygraCałaPolska!" – dodał Sikorski.

Polityk Koalicji Obywatelskiej dołączył do swojego wpisu specjalnie przygotowany na tę okazję materiał wideo, na którym możemy zobaczyć niedawnych rywali w prezydenckich prawyborach razem.

Duża aktywność Sikorskiego w końcówce kampanii

24 maja br. odbyła się rozmowa Sławomira Mentzena z Rafałem Trzaskowskim. Wywiad był transmitowany na kanale polityka Konfederacji na YouTube. Po dyskusji politycy poszli na piwo do pubu Mentzena w Toruniu. Towarzyszył im m.in. Radosław Sikorski. Szef MSZ wrzucił do internetu film z całego zdarzenia. Sprawa wywołała spore emocje w mediach społecznościowych.

Podczas niedzielnego marszu Trzaskowskiego w Warszawie Radosław Sikorski nawiązał do spotkania przy piwie z Mentzenem. – To piwo, które wczoraj piłem w pubie Mentzena, było głównie bezalkoholowe, ale dało mi większego kopa niż snus Nawrockiego – powiedział. – Chcę podziękować konfederatom, panu posłowi Mentzenowi. Pokazaliśmy, że można rozmawiać jak Polak z Polakiem o sprawach, bez jadu. To znaczy, że lepsza Polska jest możliwa – dodał.

Sikorski przyznał później na antenie TVP Info, że pomysł spotkania przy piwie był jego inicjatywą. – Kompromisy zawiera się z konkurentami. Sławomir Mentzen jest moim politycznym rywalem, ale są sprawy, w których się zgadzamy. Sławomir Mentzen ma strategię, by nie dać się zwasalizować PiS-owi. (...) Uważam, że to mądre – mówił.

