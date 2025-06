W niedzielę 1 czerwca odbywa się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Rywalizują ze sobą kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Wybory prezydenckie. PKW podała frekwencję na godzinę 12:00

Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, do godziny 12:00 wydano 6 980 740 kart do głosowania. Frekwencja wynosi 24,83 proc. i jest wyższa niż w pierwszej turze, kiedy wyniosła 20,28 proc.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że na godzinę 12:00 najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich odnotowano w woj. małopolskim (27,27 proc.), najniższą w woj. opolskim (21,01 proc.).

W miastach najwyższa frekwencja była w Lublinie (28,92 proc.), a najniższa w Gdańsku (20,09 proc.).

Zagłosowało więcej osób niż w pierwszej turze

Podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich przeprowadzonej 18 maja frekwencja do południa wyniosła 20,28 proc.

W czasie drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 r. do urn poszło w tym samym czasie 24,73 proc. osób uprawnionych do głosowania.

W niedzielę lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7:00 rano i będą czynne do godziny 21:00. Do zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą surowe kary – górna granica to aż 1 milion złotych.