"Mariusz!". Szef MON odszedł za daleko, przywołał go prezes PiS

Jeden z internautów zamieścił na Twitterze krótki filmik z uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej. W warszawskim kościele seminaryjnym zebrali się w piątek rano najważniejsi politycy PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele.

Kamera jednej z telewizji uchwyciła ciekawą scenkę: szef MON Mariusz Błaszczak idzie tuż obok prezesa PiS, ale po chwili się oddala. Jarosława Kaczyńskiego chyba to zirytowało, bo gdy tylko zauważył, że nie ma przy nim szefa MON, od razu zdecydowanym gestem przywołał go do siebie. Jednak pomóc Kaczyńskiemu musiała europosłanka Jadwiga Wiśniewska, która krzyknęła: "Mariusz!".