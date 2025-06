Nadciągają burze. Żołnierze WOT postawieni w stan gotowości

"WOT w całym kraju postawiony w stan gotowości. Terytorialsi przygotowani do walki ze skutkami burz. Zwracajmy uwagę na alerty pogodowe i unikajmy otwartych przestrzeni" – poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do wpisu dołączył mapę ukazującą skale ostrzeżeń przed burzami z silnymi opadami deszczu oraz wiatrem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w sobotę alert, który został rozesłany na telefony komórkowe. "Uwaga! Dziś i w nocy (07/08.06) możliwe burze z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Przygotuj się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu" – alert RCB o tej treści został wysłany na teren całego kraju.

IMGW ostrzega cały kraj

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Według prognoza spadnie od 20 mm do 30 mm wody, a wiatr osiągnie prędkość do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Ostrzeżenia te zaczęły obowiązywać od godz. 14 i potrwają najdłużej do godz. 2.00 w niedzielę. Obejmą województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, a także północną część województwa mazowieckiego, łódzkiego, zachód województwa opolskiego i południe Podkarpacia.

Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują województwo pomorskie i zachodniopomorskie, świętokrzyskie, małopolskie, łódzkiego, podlaskiego, wschodnią część opolskiego i północ podkarpackiego. Obowiązują od południa zakończą się najpóźniej o godz. 2.00 następnego dnia. Na tych obszarach przewidywane są bardzo silne opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru do 100 km/h wraz z lokalnymi dużymi opadami gradu.

Ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia, IMGW wydał dla województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i dla południowo-wschodnie część woj. mazowieckiego. Ma obowiązywać do północy.

