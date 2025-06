"Przygotuj się". Pilny alert RCB dla całego kraju

"Uwaga! Dziś i w nocy (07/08.06) możliwe burze z bardzo silnym wiatrem i deszczem. Przygotuj się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu" – czytamy w alercie rozesłanym na teren całego kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wezwało w nim do przygotowania się na możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Apeluje, aby w czasie burzy znaleźć bezpieczne schronienie.

Ostrzeżenia przed burzami wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alertami pierwszego i drugiego stopnia objęty jest cały kraj. "Prognozowane są burze z bardzo silnymi opadami deszczu do 50 mm i wiatr do 100 km/h. Lokalnie duży grad. Ostrzeżenie ważne do 2025-06-08 00:00 i może zostać podniesione na wyższy stopień" – informuje IMGW.

Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydano dla województw: zachodniopomorskiego (z wyłączeniem powiatów myśliborskiego, choszczeńskiego i wałeckiego), pomorskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego (powiaty: rawski, tomaszowski, piotrkowski, bełchatowski, radomszczański, pajęczański), mazowieckiego (powiaty: sokołowski, węgrowski, łosicki, siedlecki, Siedlce, miński, otwockim, garwoliński, grójecki, kozienicki, białobrzeski, przysuski, szydłowiecki, radomski, Radom, ostrowiecki, zwoleński), podlaskiego (powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki), lubelskiego, podkarpackiego (z wyłączeniem powiatów krośnieńskiego, Krosna brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego, Przemyśla).

Na tych obszarach synoptycy prognozują burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 100 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie duży grad.

Alerty pierwszego stopnia wydano z kolei dla województw będą obowiązywały w województwach: zachodniopomorskim (powiaty nieobjęte ostrzeżeniami wyższego stopnia) warmińsko-mazurskim, podlaskim (powiaty nieobjęte ostrzeżeniami wyższego stopnia), mazowieckim (powiaty nieobjęte ostrzeżeniami wyższego stopnia), podkarpackim (powiaty nieobjęte ostrzeżeniami wyższego stopnia), łódzkim (powiaty nieobjęte ostrzeżeniami wyższego stopnia), kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim oraz opolskim.

Tu spodziewane są burze z opadami deszczu do 20-35 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.

Na tym jednak nie koniec. Dla części województwa podkarpackiego IMGW wydało alerty ostrzegające przed upałem. Temperatura sięgnie tam 30 stopni Celsjusza.