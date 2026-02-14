Kto ma rację w sporze w PiS? Jasny sygnał dla Kaczyńskiego

W Prawie i Sprawiedliwości od kilku miesięcy dotyczy się spór pomiędzy dwoma głównymi frakcjami: tej skupionej wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz tej, której przewodzą Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek, Jacek Sasin i Patryk Jaki. Polem konflikt jest przede wszystkim kierunek, w którym partia powinna iść przed wyborami w 2027 roku. Kto ma rację w tym sporze? Pewną odpowiedź na to pytanie przynosi analiza Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Przenalizował on oczekiwania wobec PiS wrażone przez internautów w mediach społecznościowych w dniach 12-13 lutego. Pod uwagę wzięto 85 tysięcy komentarzy.

Oczekiwania wobec PiS. Analiza pokazuje jasny kierunek

Analiza wykazała, że aż 39 proc. internautów oczekuje od partii Kaczyńskiego umiarkowania i kompetencji gospodarczych. "Największa grupa komentarzy oczekuje przesunięcia PiS w stronę bardziej centrową oraz większego nacisku na kompetencje ekonomiczne. W tej narracji pojawia się postulat złagodzenia retoryki i odejścia od permanentnej konfrontacji. Komentujący wskazują na potrzebę odzyskania wyborców umiarkowanych oraz przedsiębiorców. Równolegle silny jest sygnał, by partia wróciła do merytorycznej debaty o gospodarce, inflacji i bezpieczeństwie finansowym. Ten blok nie domaga się zmiany ideologii, lecz stylu i jakości zarządzania. To oczekiwanie stabilizacji i profesjonalizacji przekazu" – czytamy.

Druga największa grupa, stanowiąca 19 proc. komentarzy, chciałaby aby PiS postawiło na twardszy kurs. Chodzi tu o dalszą radykalizację i mocniejszą linię suwerennościową. "Komentarze wskazują na potrzebę ostrzejszej postawy wobec UE i Niemiec. Pojawia się przekonanie, że kompromis osłabia tożsamość partii. Zwolennicy tego podejścia oczekują wyraźnego odróżnienia się od rządu i silniejszej mobilizacji elektoratu ideowego. Ten kierunek zakłada konsolidację rdzenia zamiast poszerzania centrum. To strategia ofensywna, oparta na polaryzacji" – wskazują analitycy.

twitter

Zmiana pokoleniowa, powrót do socjalu, a może nowy projekt?

Znacząca część komentarzy w tej dyskusji, 14 proc., wskazywała na potrzebę zmiany pokoleniowej w partii, postawienie na młodszych polityków. Według Res Futura, to sygnał zmęczenia wieloletnią dominacją tych samych twarzy.

Jak czytamy dalej, 9 proc. komentarzy wyraziło wobec PiS oczekiwanie powrotu do silniejszej narracji transferowej i polityki społecznej. "Ten segment wiąże sukces wyborczy z utrzymaniem modelu państwa opiekuńczego" – wskazano.

Ostatnia grupa, stanowiąca 8 proc., to internauci dla których dotychczasowa formuła partii uległa wyczerpaniu i konieczna jest jej gruntowna przebudowa, a nawet budowa nowego projektu politycznego.

Czytaj też:

Europoseł złamał zakaz Kaczyńskiego? Zagroził kolegom z PiSCzytaj też:

"Prezes naprawdę się zdenerwował". Poseł PiS o sytuacji w partiiCzytaj też:

Awantura w PiS po słowach Terleckiego. Kaczyński zareagował ostro