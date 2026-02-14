Europoseł złamał zakaz Kaczyńskiego? Zagroził kolegom z PiS

W Prawie i Sprawiedliwość trwa awantura po spięciu, do jakiego doszło pomiędzy Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą. Sytuacja na tyle wymknęła się spod kontroli, że do akcji postanowił wkroczyć Jarosław Kaczyński. Prezes PiS postawił politykom swojej partii twarde ultimatum.

"Szanowni Państwo, w związku z ostatnimi publicznymi wypowiedziami niektórych członków PiS informuję, iż każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość. Takie zachowania skrajnie szkodzą Polsce i PiS" – napisał Kaczyński na swoim koncie na platformie X.

Brudziński pogroził palcem kolegom z PiS. "Jeśli myślą, że prezes będzie się z nimi certolił..."

Zapowiedzią prezesa PiS najwyraźniej nie przejął się eurodeputowany tej partii Joachim Brudziński, który za pośrednictwem mediów społecznościowych zagroził niepokornym kolegom z partii.

"Jeżeli moi koledzy naładowani emocjami jak pensjonarki liczą, że Prezes będzie się z nimi certolił to skończą jak Polska Plus, PJN albo SP" – napisał na platformie X Brudziński. Jak podkreślił, PiS ma jasno postawione zadania przez prezesa Kaczyńskiego. Są to, wymienił, objazd kraju, rozmowy z Polakami i ciężka praca. "[...] z tego będą nas rozliczać wyborcy a nie z tego która frakcja jest bardziej 'cool'" – wskazał.

"Mamy wystarczająco dużo wrogów na zewnątrz naszego środowiska politycznego i nie potrzebujemy ich szukać w naszej partii aby udowadniać czyje 'mojsze' jest ważniejsze" – podsumował europoseł.

Kolejna awantura w PiS. Terlecki kontra Kaleta

Przypomnijmy że Jarosław Kaczyński zabrał głos w sprawie toczącego się sporu w łonie partii. Chodzi o spięcie między Ryszardem Terleckim a Sebastianem Kaletą. Pierwszy z nich został zapytany o niedawną decyzję marszałka Sejmu o ucięciu poselskiego uposażenia Zbigniewowi Ziobrze. Terlecki odparł: "No, jak nie przychodzi, to trudno", czym wywołał reakcję Kalety, który poprosił, aby kolega z partii nie wypowiadał się więcej na ten temat.

Terlecki, zapytany kilka dni później o zachowanie Kalety, stwierdził krótko: "Gów***rzeria", czym wywołał ostrą reakcję części polityków PiS wywodzących się z dawnej Suwerennej Polski. Kaletę wziął w obronę Patryk Jaki. Z kolei po stronie Terleckiego stanęli m.in. Mateusz Morawiecki oraz Michał Dworczyk.

