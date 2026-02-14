Wielka awaria na Pomorzu. Tysiące ludzi bez prądu

O trwających przerwach w dostawach energii elektrycznych na Pomorzu poinformowała w sobotę rano Energa. Z informacji tych wynika, że bez dostępu do prądu pozostaje ok. 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych. Skutki awarii mają potrwać maksymalnie go godz. 9.45.

Problemy dotyczą mieszkańców powiatów: bytowskiego, chojnickiego, Gdańska, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego oraz wejherowskiego.

To jednak nie wszystko. W najbliższych godzinach bez zasilania pozostaną mieszkańcy gminy Starogard Gdański oraz Zblewo. W pierwszym przypadku wyłączenia prądu planowane są w godzinach 9.00-12.00, a w drugim od godz. 10.30 do 13.30.

