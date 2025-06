Skandaliczne słowa o Lechu Kaczyńskim. Sąd zmienia wyrok

Sprawa ma związek z wpisami Waldemara Kuczyńskiego na platformie X (wówczas Twitter) ze stycznia 2021 roku.

Kaczyński kontra Kuczyński. Pozew za skandaliczne wpisy

W pierwszym z nich były opozycjonista z okresu PRL i były minister przekształceń własnościowych odpowiedział na wpis Radosława Sikorskiego, w którym ten stwierdził, że Lech Kaczyński był "marnym prezydentem". "Dokładnie, miał wszystkie złe cechy brata, tylko w wersji light. Pod tym względem był od niego lepszy, normalniejszy. Był Sancho Pansą Jarka. I bez wątpienia jest jednym z współsprawców śmierci swojej i 95 osób. Nie powinien leżeć na Wawelu i być wynoszonym na pomniki" – napisał wówczas.

Kolejny wpis odpowiadał z kolei na post Leszka Millera, w którym były premier dzielił ofiary katastrofy prezydenckiego tupolewa na te, które "mogły wszystko" oraz na te, które "nie mogły niczego".

Kuczyński napisał wtedy: "Tam był tylko JEDEN TAKI CZŁOWIEK – Lech Kaczyński. I on proszony przez pilota o decyzję, bo nie można lądować nie tylko jej nie podjął, ale pilota zostawił pod presją Błasika. A wystarczyły dwa słowa "Pan decyduje" i by żyli. LK to właściwie główny sprawca tej tragedii" – napisał Kuczyński.

W takim samym tonie był trzeci wpis byłego ministra. Tym razem stanowił on odpowiedź na wpis Agnieszki Romaszewskiej. "Lech Kaczyński jest jednym z współsprawców tej tragedii. Do dyskusji pozostają tylko dwie sprawy, czy główny, czy wspierający, i po drugie, czy działający sam, czy z inspiracji brata. Tego nie wiemy, nie znając treści ich rozmowy. Radzę przeczytać odsłuchy, zanim się powie głupoty" – napisał Kuczyński.

Za wpisy ten pozwał go Jarosław Kaczyński zarzucając mu naruszenie dóbr osobistych.

Wyrok sądu pierwszej instancji z grudnia 2022 roku przyznawał rację prezesowi PiS, uznając twierdzenia Kuczyńskiego za bezprawne i nie mające oparcia w faktach. Były minister został zobowiązany wówczas do przeproszenia Kaczyńskiego.

Przeprosin nie będzie. "Brak znamion bezprawności"

Ocena sytuacji została jednak zmieniona wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ten uznał, że obarczanie Lecha Kaczyńskiego winą za katastrofę smoleńską "w sposób oczywisty narusza sferę uczuć powoda związaną z potrzebą czczenia dobrej pamięci o zmarłym bracie", jednak naruszenie tych dóbr nie ma znamion bezprawności.

"Jak wskazywano w doktrynie, nie każde naruszenie dobra osobistego jest zarazem naruszeniem prawa osobistego" – uznał sąd.

