Sądny dzień dla Tuska. Apel PiS do koalicjantów KO

Jak przekazała Kancelaria Sejmu, do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wpłynął już wniosek premiera Donalda Tuska o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania przez izbę parlamentu. Zgodnie z harmonogramem, pismo zostanie rozpatrzonej w środę o godz. 9, a debata potrwa do godz. 14. Wtedy też ma się odbyć głosowanie w tej sprawie.

PiS do koalicjantów Tuska: Naprawdę chcecie być w takim rządzie?

Politycy Prawa i Sprawiedliwości nawiązali do środowego głosowania podczas konferencji prasowej przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którą zorganizowali we wtorek.

Parlamentarzyści zwrócili się do koalicjantów Koalicji Obywatelskiej ws. głosowania nad wotum zaufania dla rządu.

– W obliczu tego, że jutro w Sejmie będzie bardzo ważna debata nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, to jest również pytanie do koalicjantów: czy naprawdę chcą w takim rządzie, w takim cyrku Tuska uczestniczyć? – zapytał Rafał Bochenek.

– Czy chcą rzeczywiście pracować w rządzie, którego premier jest tak skrajnie niewiarygodną i zakłamaną osobą? (…) Czy naprawdę rzeczywiście chcą to wszystko żyrować i firmować? – dodał poseł PiS.

Żukowska: Nie wyobrażam sobie głosowania w inny sposób

Wcześniej swoje stanowisko w sprawie zaprezentowali na konferencji prasowej parlamentarzyści Lewicy.

– Wotum zaufania dla naszego rządu będzie głosowane jutro. Nie wyobrażam sobie zagłosowania w inny sposób niż "za", gdyż jesteśmy częścią tego rządu – podkreśliła Anna Maria Żukowska, cytowana przez portal 300polityka.pl.

Anna Maria Żukowska wskazała, co jej zdaniem oznacza koniec obecnej koalicji.

– Alternatywą dla naszego rządu jest tylko rząd z udziałem PiS i Konfederacji. Myślę, jestem pewna, że absolutnie nie tego oczekują wyborcy i wyborczynie Lewicy – zaznaczyła szefowa klubu parlamentarnego Lewicy.

– Mamy oczywiście szereg uwag co do tego, żeby ten rząd mógł funkcjonować lepiej, wszyscy to wiemy. Ale to jest tama przeciwko temu, żeby rzeczy, które mogą pójść szybciej, tak jak np. ochrona praw pracowniczych, żeby nie były przez inny rząd cofane – przyznała parlamentarzystka.

Jak stwierdziła Żukowska: "Rząd z udziałem Konfederacji na pewno nie będzie stał na straży praw pracowniczych, dobrej jakości, dostępnych usług publicznych".

