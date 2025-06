Wolność słowa ma moc! Kanał "Do Rzeczy" blisko 100 tys. subskrybentów

To dla nas nie tylko powód do satysfakcji, ale także dowód na to, że wolność słowa jest ważna. Jest to również początek realizacji najważniejszego celu w trwającej emisji akcji Do Rzeczy SA. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie.

– Jesteśmy dumni, że tak liczne grono odbiorców podziela nasze wartości i chce nas regularnie oglądać. Tym bardziej, że decyzję o intensyfikacji działań na YouTube podjęliśmy zaledwie w grudniu ubiegłego roku. Od tego czasu kanał zyskał ponad 30 tys. nowych subskrybentów, a każdego dnia ta liczba rośnie. To dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy nad ciekawymi i wartościowymi materiałami – mówi Grzegorz Olszewski, doradca strategiczny Do Rzeczy SA.

Od grudnia 2024 roku spółka intensywnie rozwija kanał, wzbogacając ofertę o różnorodne treści, skróty najważniejszych informacji oraz ekskluzywne komentarze redakcyjne. Rozwój obecności na YouTube to także jeden z kluczowych celów prowadzonej obecnie emisji akcji Do Rzeczy SA. Środki pozyskane z emisji spółka planuje przeznaczyć na modernizację studia, zakup nowoczesnego sprzętu oraz powiększenie zespołu redakcyjnego, który będzie odpowiedzialny za produkcję treści wideo.

– Niezależne dziennikarstwo to dziś jedno z kluczowych narzędzi walki z dezinformacją – zarówno tą szerzoną spoza granic Polski, jak i przez niektóre podmioty krajowe. Rosnące statystyki oglądalności świadczą o odchodzeniu widzów od tradycyjnej telewizji na rzecz platform internetowych, które zapewniają wolność wyboru treści i dostęp do niezależnych opinii. Dołożymy wszelkich starań, by nasz kanał był jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na polskim YouTube – podkreśla Paweł Lisicki, redaktor naczelny i założyciel tygodnika "Do Rzeczy".

Do 13.06.2025 r. do 16:00 można dokonać zapisu na akcje Do Rzeczy SA. Dynamiczna rozbudowa kanału jest jednym z głównych celów emisyjnych w bieżącej emisji.

Pakiet z subskrypcją:

Każdy inwestor, który zapisze się na akcje serii „D” Do Rzeczy S.A. do 13 czerwca 2025 r., złoży skuteczny zapis na akcje o wartości nie niższej niż 1 100 zł oraz na skutek przydziału akcji zostanie akcjonariuszem spółki, otrzyma dodatkowe świadczenie o wartości cennikowej 329,80 zł, obejmujące roczny dostęp do subskrypcji cyfrowej DO RZECZY+ wraz z towarzyszącymi materiałami dodatkowymi.

Co obejmuje pakiet korzyści?

1. Roczną prenumeratę cyfrową DO RZECZY+, w ramach której inwestorzy uzyskają:

• cyfrowe wydania tygodnika „Do Rzeczy” oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy” (w formacie PDF, MOBI, EPUB oraz do czytania online na portalu DoRzeczy.pl),

• dodatkowe artykuły autorstwa cenionych publicystów, m.in. Pawła Lisickiego, Rafała A. Ziemkiewicza, Łukasza Warzechy, Piotra Goćka, Piotra Semki, Piotra Gabryela, Piotra Zychowicza czy Wojciecha Cejrowskiego.

• dostęp do programów wideo redakcji, takich jak „Polska Do Rzeczy” z udziałem Pawła Lisickiego i Rafała A. Ziemkiewicza oraz „Antysystem” z udziałem Pawła Lisickiego i Wojciecha Cejrowskiego

• dwa e-booki: „Alfabet Do Rzeczy” (autorskie zestawienie publicystów) oraz „Hity Do Rzeczy 2024” (najlepsze felietony i teksty roku).

2. Zaproszenia na wydarzenia redakcyjne organizowane przez Do Rzeczy S.A.: • konferencje oraz panele dyskusyjne z udziałem zespołu redakcyjnego i zaproszonych ekspertów, • spotkania umożliwiające networking, wymianę doświadczeń oraz bezpośrednie poznanie zespołu redakcyjnego.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Do Rzeczy S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej www.dorzeczy.pl/gielda oraz Domu Maklerskiego INC S.A. www.platforma.dminc.pl.