Wielowieyska uderza w TVP. Takich słów Szczerba się nie spodziewał

Dominika Wielowieyska zapytała na antenie TOK FM Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej, czy jest możliwe przyjęcie ustawy o Telewizji Polskiej, której efektem byłoby odpolitycznienie tej spółki. W związku z tym, że nie doczekała się satysfakcjonującej odpowiedzi, postanowiła przycisnąć swojego gościa.

Dominika Wielowieyska: Zarząd TVP praktycznie jest na telefon polityków

– Czy możliwy jest projekt ustawy o TVP, żeby odsunąć tę instytucję od polityków, o spółkach Skarbu Państwa i o asystencji? Na to pytanie pan nie odpowiedział – zauważyła nieustępliwie dziennikarka.

– Możemy o tych sprawach rozmawiać, natomiast ja uważam, że to co się stało w TVP, czyli wyrwanie telewizji w rąk pisowskich polityków, Jacka Kurskiego, propagandysty, hejtera odpowiedzialnego za dramaty… – zaczął odpowiadać Szczerba, jednak Wielowieyska mu przerwała, podkreślając, że "to już jest przeszłość". – W tej chwili sytuacja jest taka, że zarząd TVP praktycznie jest na telefon polityków, taka jest dzisiaj sytuacja z mediami publicznymi – oceniła.

– Sytuacja jest taka, że mieliśmy w PZU Sadurską i Jaworskiego, a w tej chwili mamy Andrzeja Klesyka, który jest oceniany jako jeden z najlepszych menadżerów w Europie, który jest apolitycznym bezpartyjny i dobrze zarządza tą spółką – odparł polityk wymijająco.

Obietnica Tuska

Przypomnijmy, że odpolitycznienie i uspołecznienie mediów publicznych znalazło się wśród tzw. stu konkretów obiecanych w kampanii wyborczej w 2023 roku przez Donalda Tuska. Zgodnie z zapowiedzią, miało dojść również do likwidacji Rady Mediów Narodowych. "Natychmiast zatrzymamy finasowanie fabryki kłamstw i nienawiści jaką stała się TVP i inne media publiczne. Zgodnie z naszym zobowiązaniem przeznaczymy 2mld zł z TVP na leczenie raka" – obiecywał wówczas lider Platformy Obywatelskiej. W ostateczności doszło do siłowego przejęcia mediów publicznych.

