Będzie nowy wiceminister w MSZ. Sikorski podał nazwisko

Nazwisko nowego wiceministra Sikorski podał w poniedziałek wieczorem w TVN24, kiedy był pytany, czy w związku z zapowiedzianą na lipiec przez premiera Donalda Tuska rekonstrukcją rządu będzie redukował liczbę swoich zastępców, czy wręcz przeciwnie.

Było siedmiu (wiceministrów – red.), w tej chwili jest sześciu, więc jeżeli nawet będzie znowu siedmiu, to to jest powrót do normy – ocenił szef MSZ.

Dopytywany, kto zostanie siódmym wiceministrem Sikorski odpowiedział, że od wtorku będzie to "pan poseł Bosacki".

Sikorski ma nowego zastępcę w MSZ. Kim jest Marcin Bosacki?

54-letni Marcin Bosacki jest posłem Koalicji Obywatelskiej. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. W 2024 r. bezskutecznie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej był ambasadorem Polski w Kanadzie, senatorem i rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Obecnie w skład kierownictwa MSZ, oprócz Sikorskiego, wchodzą: Władysław Teofil Bartoszewski, Andrzej Szejna, Anna Radwan-Röhrenschef, Henryka Mościcka-Dendys, Marek Prawda, Robert Kupiecki i Rafał Wiśniewski.