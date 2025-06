Fogiel apeluje do MSZ. "Mówię to z bólem"

W poniedziałek lub wtorek ma rozpocząć się ewakuacja Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. Ma to związek z konfliktem Izraela z Iranem. W sprawie zapanował chaos, początkowe informacje wskazywały, że Polacy będą musieli pokryć koszty ewakuacji.

Politycy opozycji nie zostawiają na rządzie suchej nitki. – To, co obserwujemy, jest niestety wyrazem abdykacji i kompromitacji rządzących, a przez to, mówię to z bólem, również polskiego państwa. To, że mamy do czynienia od kilkunastu godzin z chaosem komunikacyjnym, w którym instytucje państwowe wzajemnie sobie przeczą. MSZ ustami swojego rzecznika mówi, że ma żadnej ewakuacji, MON mówi o gotowości do ewakuacji, szef Kancelarii Premiera sugeruje, że ewakuacja będzie, taki chaos komunikacyjny jest niedopuszczalny – stwierdził Radosław Fogiel na konferencji prasowej.

Polityk zaapelował do władz o podjęcie zdecydowanych działań. – Dzisiaj wzywamy tutaj z tego miejsca, wzywamy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wzywamy Ministerstwo Obrony Narodowej do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ewakuacji polskich obywateli z zagrożonych terenów, wzywamy do jasnej klarownej komunikacji, przedstawienia informacji ilu Polaków jest w strefie zagrożenia, jakie działania zostaną podjęte – kontynuował Fogiel.

Nowe informacje ws. ewakuacji Polaków

Wiceminister spraw zagranicznych przekazała, że został wdrożony scenariusz ewakuacji Polaków przez Amman. Będzie ona dotyczyć rodaków przebywających w Izraelu.

Wiceminister Henryka Mościcka-Dendys przekazała, że pierwszy lot w ramach ewakuacji z Izraela odbędzie się najwcześniej w ciągu 48 godz. MSZ zakłada, że wszystkie ewakuacje zostaną przeprowadzone do czwartku.

– Zakładamy, że będziemy gotowi w ciągu kilkudziesięciu godzin. Ewakuacja będzie dotyczyła osób, które utknęły w Izraelu jako turyści, albo na pobytach krótkoterminowych. Do tego momentu żadne państwo nie podjęło decyzji o ewakuacji swoich obywateli, więc Polska będzie pierwsza. Staramy się nie nakręcać napięć – zaznaczyła dodając, że ewakuacja dotyczyć będzie około 200 osób.

