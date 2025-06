Finansowanie kampanii Trzaskowskiego w sieci. PKW zwróciła się do ABW

Jeszcze w poniedziałek europoseł KO Michał Wawrykiewicz informował o wniesieniu do Sądu Najwyższego protestu wyborczego komitetu Rafała Trzaskowskiego. W rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że "statystycznie ujmując, jest tak duża liczba nieprawidłowości, że może to rodzić uzasadnione podejrzenia, że wybory zostały przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, nieuczciwy, nieoddający rzeczywistego wyniku".

Tymczasem równolegle, jak ujawnił we wtorek portal niezalezna.pl, Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wyjaśnienie prowadzonych przez sztab Rafała Trzaskowskiego kampanii w mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie Facebook. Pismo przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka w tej sprawie miało zostać przesłane do szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk. Rafała Syryski z datą 1 czerwca.

ABW ustali źródła finansowania?

Wątpliwości PKW dotyczą m.in. profili "Wiesz jak nie jest" oraz "Stół Dorosłych", które w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej emitowały treści o charakterze politycznym, w tym spoty reklamowe.

W przesłanym do ABW wniosku wskazano na konieczność ustalenia źródeł finansowania reklam, które pojawiały się w internecie, a także ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, emisję oraz zarządzanie profilami społecznościowymi.

ABW miałaby ustalić m.in., jakie działania zostały podjęte w celu zabezpieczenia danych logowania do wskazanych profili i platform, czy zidentyfikowano sposób przekazywania środków na kampanie reklamowe oraz kto był odpowiedzialny za ich finansowanie. Ponadto sprawdzane miałoby być, czy dokonano identyfikacji osób i podmiotów odpowiedzialnych za produkcję oraz dystrybucję reklam, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym administratorów profili.

Bardzo dużo podejrzanych działań

Wątpliwości PKW mają dotyczyć również funkcjonowania strony internetowej zabierzglos.eu, powiązanej z Fundacją Impuls dla Młodych, która miała promować aktywność polityczną w sieci. Pojawiły się pytania o to, czy fundacja była źródłem finansowania niektórych działań o charakterze politycznym w przestrzeni publicznej.

Kolejnym punktem zainteresowania ABW miałaby być, według PKW, analiza korelacji czasowej i tematycznej pomiędzy treściami pojawiającymi się na profilach "Wiesz jak nie jest" oraz "Stół Dorosłych", a publikacjami i aktywnością wybranych polskich parlamentarzystów, w tym m.in. sekretarza stanu w MON Cezarego Tomczyka, ministra do spraw Unii Europejskiej Adama Szłapki i ministra sportu i turystyki Sławomira Nitrasa.

Międzynarodowe powiązania i przepływy finansowe

W ujawnionym przez portal niezalezna.pl piśmie PKW poprosiła również ABW o to, aby odniosła się do raportu analitycznego opublikowanego przez portal Demagog, zatytułowanego "Kampania poza kontrolą. Od Madrytu po Warszawę – kto naprawdę stoi za politycznymi reklamami?". W opinii PKW raport ten ma wskazywać na możliwe międzynarodowe powiązania, przepływy finansowe oraz ryzyka związane z ochroną danych osobowych.

Marciniak, na końcu przesłanego do ABW pisma, zwrócił się także o zorganizowanie spotkania z zespołem ABW odpowiedzialnym za wyjaśnienie tej sprawy, a także o niezwłoczne przekazanie zgromadzonej dokumentacji dotyczącej analiz, działań operacyjnych i ewentualnych ustaleń.

