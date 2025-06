PKW przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich

Sprawozdanie poparło sześciu członków Państwowej Komisji Wyborczej, przeciw był jeden, a dwóch wstrzymało się od głosu. PKW zaakceptowała poprawkę Ryszarda Balickiego. Jej treść brzmi następująco: "Na podstawie posiadanych dokumentów i uzyskanych informacji o przebiegu głosowania i wyborów w dniach 18 maja 2025 r. i 1 czerwca 2025 r. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w trakcie głosowania – w szczególności w dniu ponownego głosowania – miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza pozostawia Sądowi Najwyższemu ocenę ich wpływu na wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Jak wskazano, "zgłaszane przypadki dotyczyły w szczególności stosowania przez niektórych członków obwodowych komisji wyborczych nieautoryzowanego oprogramowania, które było wykorzystywane do nieformalnej weryfikacji zaświadczeń o prawie do głosowania. Działania te mogły w niektórych przypadkach skutkować bezzasadną odmową dopuszczenia do głosowania osób uprawnionych, posługujących się ważnym zaświadczeniem o prawie do głosowania, co stanowi naruszenie konstytucyjnie gwarantowanego prawa wyborczego".

"Występowanie powtarzalnych błędów"

PKW odnotowała również "występowanie powtarzalnych błędów w protokołach niektórych obwodowych komisji wyborczych, polegających na nieprawidłowym przypisaniu liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Schemat tych nieprawidłowości wskazuje na konieczność pogłębionej analizy przyczyn ich występowania oraz wdrożenia adekwatnych środków organizacyjnych i nadzorczych mających na celu zapobieganie podobnym uchybieniom w przyszłości".

W kolejnej poprawce, którą poparło pięciu członków PKW (czterech było przeciw), uwzględniono, że "protesty wyborcze oraz rozstrzygnięcie w przedmiocie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinny być dokonywane przez taki skład Sądu Najwyższego, którego status – zarówno instytucjonalny, jak i osobowy – nie budzi żadnych wątpliwości co do zgodności z Konstytucją oraz standardami międzynarodowymi". Łącznie, wraz z przyjętymi poprawkami, sprawozdanie liczy 37 stron.

Protesty wyborcze

16 czerwca to ostatni dzień, w którym obywatele mogą złożyć protest przeciwko ważności wyborów prezydenckich – przypomina Sąd Najwyższy. Protesty są rozpatrywane w składzie trzech sędziów, w postępowaniu nieprocesowym. W razie konieczności dopuszczane są dowody, np. zeznania świadków czy oględziny dokumentacji wyborczej.

Po zakończeniu rozpoznawania wszystkich protestów oraz analizie sprawozdania z wyborów, Sąd Najwyższy ma obowiązek podjąć uchwałę w sprawie ważności wyboru głowy państwa. Ma na to 30 dni od podania wyników wyborów przez PKW do publicznej wiadomości. Oznacza to, że SN najpóźniej 2 lipca musi rozstrzygnąć o ważności wyboru prezydenta.

Wybory prezydenckie

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja, zaś druga tura – 1 czerwca. Nowym prezydentem został Karol Nawrocki, uzyskując w drugiej turze poparcie na poziomie 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11 proc. głosów.

W zeszłą środę Nawrocki odebrał od PKW zaświadczenie o wyborze na urząd głowy państwa. Ceremonia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Oficjalne zaprzysiężenie zaplanowano na 6 sierpnia. Nawrocki obejmie urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi.

Czytaj też:

Protesty wyborcze złożone. Rzecznik SN ujawnia szczegółyCzytaj też:

"Już latem 2024". Morawiecki: Bardzo mocno optowałem za tą kandydaturą