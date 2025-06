Nawrocki odebrał zaświadczenie od PKW. "Będę prezydentem jednej Polski"

W ceremonii na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyła małżonka Nawrockiego, a także m.in.: wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Szef PKW wręczył zaświadczenie

Zaświadczenie wręczył Nawrockiemu Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Sylwester Marciniak.

– Dzisiejsza uroczystość ma charakter nie tylko formalny, lecz także głęboko symboliczny. Wręczenie uchwały ws. stwierdzenia wyników wyborów prezydenta RP stanowi zwieńczenie procesu demokratycznego, w którym obywatele, zgodnie z literą konstytucji, wyrazili swoją wolę, w akcie wolnych i powszechnych wyborów – sędzia Marciniak.

Nawrocki: Nasza wspólna Ojczyzna

Prezydent elekt podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach prezydenckich, „niezależnie od tego, jakich wyborów dokonywali w pierwszej i w drugiej turze”. – Dziękuję państwu za to, że poszliście do głosowania, wykonaliście swój obowiązek wobec Polski i jesteście gotowi do tego, aby współtworzyć naszą demokrację – oznajmił. Podziękował także za rekordową frekwencję.

– Zamek Królewski w Warszawie to miejsce, które jest nie tylko symbolem historii, ale doznało i zniszczeń i rozdarcia Rzeczpospolitej. Dzisiaj doświadczeni tymi wszystkimi wiekami możemy z radością być tutaj podczas tej uroczystości i powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj w naszej wspólnej, wolnej i niepodległej Polsce – która tak wiele przeszła i ma tak wiele do zrobienia w przyszłości. To nasza wspólna Ojczyzna, przeszłość i przyszłość. Wybory prezydenckie i ta tak budująca nas wszystkich frekwencja wyborcza pokazuje i udowadnia dzisiaj nam wszystkim, że Polacy chcą brać odpowiedzialność za swoją przyszłość – powiedziała przyszła głowa państwa.

Nawrocki: Będę prezydentem jednej Polski

Zwycięzca wyborów zapewnił, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. – Chciałem też zwrócić się do tych wyborców, którzy dokonali innego wyboru w czasie ostatnich wyborów prezydenckich. Będę także waszym prezydentem, będę prezydentem jednej Polski. Będę wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań głowy państwa, zadbam o państwa bezpieczeństwo jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych – zapewniał.

Nawrocki zaapelował o "zburzenie murów nienawiści". – Nienawiść nie może być alternatywą dla nieudolnych rządów, nie może być alternatywą dla prowadzenia politycznego sporu w polskim parlamencie i życiu wielu grup społecznych. Przy naszych stołach, wśród naszych rodzin – wskazał.

