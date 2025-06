"Już latem 2024". Morawiecki: Bardzo mocno optowałem za tą kandydaturą

W środowisku Prawa i Sprawiedliwości trwa euforia po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Kandydat popierany przez PiS został nowym prezydentem, uzyskując w drugiej turze poparcie na poziomie 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej otrzymał 49,11 proc. głosów. W zeszłą środę Nawrocki odebrał od PKW zaświadczenie o wyborze na urząd głowy państwa. Ceremonia odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Oficjalne zaprzysiężenie zaplanowano na 6 sierpnia. Nawrocki obejmie urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi.

Morawiecki: Nawrocki był również moim wyborem

– Wbrew wszelkim atakom z wewnątrz i zewnątrz, uruchomionym środkom, funduszom z zagranicy na rzecz naszego konkurenta, kandydat obywatelski wygrał. I to jest naprawdę wielka sprawa. Pokazał swoim działaniem ogromną odporność. Myślę, że naród też pokazał swoje groźne wobec rządzących oblicze. To nie tyle porażka Trzaskowskiego, co mojego następcy, premiera Tuska, bo to on się włączyć w tę kampanię, postawił cały swój autorytet. Ale co najważniejsze, pan Rafał Trzaskowski przegrał, bowiem obecny rząd pokazał, że nie potrafi rządzić – powiedział były szef rządu Mateusz Morawiecki w wywiadzie na kanale "PRZEkanał" na YouTube.

Wiceprezes PiS został zapytany o to, czy od początku wierzył, że Karol Nawrocki jest w stanie wygrać wybory prezydenckie. – Otóż przyznaję szczerze i uśmiecham się od ucha do ucha, ponieważ szerokie grono wtajemniczonych wie, że Karol Nawrocki był również moim wyborem. Było tylko kilka osób, oczywiście z prezesem partii na czele, które od samego początku wierzyły w Karola Nawrockiego, które sprzyjały tej kandydaturze. Nie wszyscy od samego początku wierzyli w zwycięstwo pana prezydenta elekta – mówił Morawiecki. – Duże grono może potwierdzić, że już latem zeszłego roku bardzo mocno optowałem za kandydaturą Karola Nawrockiego – dodał.

Czytaj też:

Przyszłość PiS. "Wielu członków partii nie wyobraża sobie innego prezesa"