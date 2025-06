Nie żyje prof. Jan Czekaj. Znany ekonomista, były wiceminister finansów

O śmierci prof. Jana Czekaja poinformował Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, którego ekonomista był wieloletnim wykładowcą i kierownikiem Katedry Rynków Finansowych.

"Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Jana Czekaja, wieloletniego Kierownika Katedry Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który zmarł 16 czerwca 2025 r." – przekazano w komunikacie. Prof. Czekaj odszedł w wieku 75 lat.

Kim był prof. Jan Czekaj?

Jan Czekaj urodził się 22 września 1950 r. w Pozowicach (woj. małopolskie). W 1973 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Uzyskał następnie stopień doktora, a potem doktora habilitowanego. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Przez całą swoją karierę naukową był związany z macierzystą uczelnią. W 1998 r. został kierownikiem Zakładu Rynku Kapitałowego. W 1999 r. objął funkcję dyrektora Centrum Badań nad Sektorem Finansowym. W 2000 r. został powołany na kierownika Katedry Rynku Kapitałowego. Od 2002 do 2020 r. kierował Katedrą Rynków Finansowych.

W latach 1994-1995 Czekaj wchodził w skład Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1 lipca 1994 do 30 września 1996 r. zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W okresie 1995-1996 zasiadał w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W tym samym okresie był członkiem rady nadzorczej Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. W latach 1995-1997 przewodniczył radzie nadzorczej Banku Przemysłowo-Handlowego.

Od 2002 do 2003 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, był zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego oraz Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W 2003 r. został powołany przez Sejm do Rady Polityki Pieniężnej. Zasiadał w niej do 2010 r.

Pogrzeb prof. Jana Czekaja odbędzie się w środę 25 czerwca o godz. 13:40 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.