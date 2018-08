Siemoniak: Ta kampania to kłamstwo i agresja

Siemoniak odniósł się do rozpoczętej przez PiS kampanii samorządowej. – Z ubolewaniem musimy stwierdzić, że ta kampania to kłamstwo i agresja – ocenił. Dodał, że wszyscy widzieli agresję ze strony szefa sztabu wyborczego PiS-u. – To jest niedopuszczalne, potępiamy takie zachowanie. Z kolei lider, nowa twarz PiS-u, pan premier Morawiecki miał wystąpienie pełne kłamstw i manipulacji. Zamiast mówić o jakichkolwiek propozycjach PiS-u, skupił się na opozycji w sposób kłamliwy – mówił.

Dodał, że Morawiecki wygłaszał bezzasadne zarzuty dotyczące tego, że Platforma zamierza odchodzić od programu 500+ lub podwyższać wiek emerytalny. – Największym kłamstwem premiera Morawieckiego było sugerowanie, że PO nie ma programu na wybory samorządowe. Pragnę przypomnieć, że w październiku ubiegłego roku, po serii konferencji programowych, które odbywały się w każdym z województw, pokazaliśmy program „Polska samorządna” – podkreślił i dodał, że z tym właśnie programem PO idzie do wyborów.

Domagał się także, by PiS przesłał opinii publicznej dokument, będący programem PiS-u dot. samorządu i wyborów samorządowych. – Znamy złą praktykę PiS-u, polegającą na tym, żeby zmniejszać kompetencje samorządów. PiS idzie do tych wyborów z pustymi rękami i próbuje kłamstwem i agresją wobec dziennikarzy to zagłuszyć – mówił.

