"Bodnar walczy o stanowisko". Pojawia się nazwisko jego następcy

"W ciągu kilkudziesięciu godzin ma dojść do kolejnej tury rozmów na temat rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk ma bardzo poważnie rozważać dymisję ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Jego następcą mógłby zostać szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati" – podał portal Onet. Bodnar ma cały czas walczyć o zachowanie posady.

Szef NRA w ostatnim czasie zabrał głos ws. ponownego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich, mówiąc: – Takie ponowne przeliczenie głosów mógłby zarządzić także sam Adam Bodnar, gdyby prowadził takie śledztwo osobiście

Roasti pytany w TVN24, czy byłby gotów podjąć się funkcji szefa MS po ewentualnym odwołaniu Bodnara, zaznaczył, że koncentruje się na własnej misji szefa adwokatury, a co do jego ewentualnych kompetencji do pełnienia funkcji ministerialnej wypowiedzieć mógłby się tylko premier.

"Bodnara już nie ma"

"O ile w pierwszej fazie rządów koalicji 15 października Donald Tusk bronił szefa resortu sprawiedliwości, o tyle w ostatnich miesiącach nasi rozmówcy z otoczenia premiera coraz częściej powtarzali, że jest on zwolennikiem przewietrzenia Ministerstwa Sprawiedliwości" – czytamy.

– Myślę, że Adama już nie ma. Wszystko rozgrywa się teraz pomiędzy Rosatim a Giertychem. Gdybym miał stawiać jakieś pieniądze, to raczej postawiłbym na Rosatiego. On już nie ma ambicji merkantylnych. Zarobił w życiu wielkie pieniądze, wiele osiągnął jako adwokat, teraz brakuje mu stanowiska, które dałoby mu realny wpływ na rzeczywistość. Lepszego momentu nie będzie – powiedział Onetowi ważny polityk z KO.

Na razie nie wiadomo, czy w ramach rekonstrukcji rządu Donald Tusk będzie chciał forsować w parlamencie ustawę rozdzielającą funkcję ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego.

